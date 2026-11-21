Revivió otro reconocido caso de falsificación de título profesional. En las últimas horas, se conoció que la Universidad de Medellín envió una comunicación al Tribunal Superior de Bogotá pidiéndole priorizar una decisión de segunda instancia para evitar que se afecte el desarrollo del proceso que involucra al exsenador liberal Julián Bedoya.

La advertencia quedó consignada en una comunicación dirigida al despacho del magistrado Javier Armando Fletscher Plazas, en la que se expone que el expediente permanece pendiente de una decisión de fondo sobre un recurso presentado por la defensa del excongresista.

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Según la cronología presentada, el 5 de febrero de 2025 la Corte Suprema de Justicia resolvió un conflicto de competencia territorial y asignó el conocimiento del proceso a los jueces penales del circuito de Bogotá, por el lugar donde se habría consumado el delito de mayor entidad: fraude procesal.

Posteriormente, durante la audiencia de formulación de acusación, la defensa solicitó la nulidad por una presunta falta de congruencia entre la imputación y la acusación. El juzgado negó esa petición, pero concedió la apelación, cuyo conocimiento fue asignado al Tribunal Superior de Bogotá el 31 de julio de 2025.



El 10 de febrero de 2026, la Sala Penal del Tribunal declaró improcedente el recurso. Sin embargo, la defensa interpuso una tutela y, el 10 de marzo, la Corte Suprema amparó los derechos fundamentales invocados y dejó sin efectos esa decisión.

Universidad de Medellín Foto: Universidad de Medellín.

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En consecuencia, ordenó al Tribunal resolver de fondo la solicitud mediante una providencia debidamente motivada. La comunicación señala que esa decisión fue notificada el 21 de mayo de 2026 y que, desde entonces, la actuación continúa pendiente.

Juan Camilo Bolaños, abogado que representa los intereses de la Universidad de Medellín como víctima en el caso, ha reiterado la necesidad de darle celeridad al fallo de fondo, pues el término de prescripción del fraude procesal se habría cumplido el 2 de julio.

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"Confiamos en que la justicia le imprima celeridad para que prontamente se pueda conocer finalmente la verdad, se haga justicia si hay lugar, se dé la reparación integral de los perjuicios causados con la conducta punible y sobre todo se garantice la no repetición de un episodio como estos", sostuvo Bolaños.

Los señalamientos por el supuesto ‘título exprés’ de Bedoya se fundamentan en una serie de inconsistencias académicas y administrativas. El político había abandonado sus estudios durante varios años y, tras regresar a la institución en 2018, habría aprobado cerca de 17 exámenes, incluidos cinco preparatorios, en apenas cuatro jornadas.

Además, las investigaciones identificaron presuntas irregularidades en su proceso de reintegro, actas de evaluación que habrían sido firmadas en blanco y posteriormente modificadas, homologaciones cuestionadas y asignaturas aprobadas sin que estuviera debidamente matriculado.