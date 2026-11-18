La Universidad Nacional desmintió que Luz Verónica Estrada Holguín, representante a la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico, sea egresada de Ingeniería de Minas y Metalurgia. Tras revisar sus archivos físicos y digitales, la institución aseguró que no encontró registros de su título profesional.

La respuesta quedó consignada en una carta del 23 de octubre de 2025, emitida por la División de Registro y Matrícula de la sede Medellín, luego de recibir una solicitud de verificación el 16 de octubre de ese año. La congresista habría presentado ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería una copia de un diploma que indicaba que obtuvo el título el 16 de noviembre de 2021.

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La universidad también aclaró que el registro de diplomas presentado por Estrada no fue expedido por esa institución y anunció ese momento que pondría la información en conocimiento de las autoridades competentes por presunta falsedad en documento público.

Tras conocerse el caso, la representante Jennifer Pedraza pidió que Luz Verónica Estrada renuncie a su curul y se defienda sin ejercer el cargo. “Respeten a la Universidad Pública y al país que dicen proteger. Esto es INACEPTABLE”, escribió en su cuenta de X.



Este nuevo escándalo se suma a otros episodios protagonizados por la representante del Pacto Histórico, entre ellos su reciente enfrentamiento con el canciller Omar Bula durante un debate en la Cámara de Representantes.

El canciller Omar Bula y la representante protagonizaron un cruce de palabras durante un debate de control político sobre la política exterior del Gobierno nacional. La congresista cuestionó al ministro por sus declaraciones sobre el “manganeso” y lo acusó de actuar con “inrresponsabilidad” en materia de defensa. Bula respondió que ella confundía el manganeso con el magnesio y le corrigió la pronunciación de la palabra “irresponsabilidad”.

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En su trayectoria política, Estrada ha estado vinculada al Pacto Histórico y Colombia Humana. Fue contratista de la DIAN durante la dirección de Luis Eduardo Llinás. También respaldó la candidatura de Carolina Corcho al Senado y contó con el apoyo político del diputado antioqueño Manuel García.