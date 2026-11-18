La bancada del Pacto Histórico radicó una ponencia alternativa al proyecto de ley de ajuste fiscal presentado por el Gobierno nacional. En esta propuesta plantean que el recaudo se concentre en los patrimonios más altos y en las grandes empresas, al considerar que así se evitaría trasladar la carga tributaria a las clases medias y trabajadoras.

La senadora Johana Osorio, ponente de la iniciativa, dijo que la propuesta mantiene el impuesto al patrimonio, que, según indicó, ha recaudado $1,5 billones en los últimos años. También afirmó que el Gobierno busca reducirlo y eliminarlo a partir de 2030. De acuerdo con Osorio, la ponencia podría recaudar más de $32 billones desde ese año en adelante.

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El senador David Racero aseguró que el objetivo de la propuesta es que "los que tienen más aporten un poco más". Entre sus planteamientos mencionó recuperar el pago de regalías y restablecer su no deducibilidad para el sector extractivo. Racero señaló que la ponencia podría recaudar más de $20 billones en su primer año.

"No se trata de impuestos sí o impuestos no. El Pacto Histórico es consciente de que el Estado necesita hacer una reforma tributaria, pero ¿quién la paga? ¿Las clases trabajadoras y las clases medias o los grandes patrimonios y las grandes empresas, especialmente las multinacionales extractivistas?", planteó el senador Racero.

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La bancada también pidió al Gobierno continuar recortando gastos mediante la eliminación de los subsidios a la gasolina, medida adoptada durante la administración de Gustavo Petro, en lugar de hacer, según Racero, una "masacre laboral". El senador afirmó que cerca de 700.000 personas estarían en riesgo por el ajuste del Estado.

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"Le insistimos al Gobierno nacional: si quiere recortar gastos del Estado, que quite los subsidios a la gasolina, que fue una medida que adelantó el presidente Petro, impopular, pero completamente valorada, y que continúe en esa línea. No que haga una masacre laboral, como se pretende", concluyó.