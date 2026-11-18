El presidente Abelardo De La Espriella publicó un video en las últimas horas sobre el traslado de alias ‘Primo Gay’, cabecilla de las disidencias de las Farc capturado recientemente.

“Aquí tienen a alias ‘Primo Gay’, capturado, procesado y motilado como corresponde. En Colombia el miedo está cambiando de bando”, dijo De La Espriella.

Tomada de @ABDELAESPRIELLA

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El mandatario también dijo que en los operativos que se han adelantado en su gobierno no se han violado los derechos de los capturados.

“Nunca se le han violado los derechos a ninguno de los capturados en los operativos que he adelantado”, dijo el presidente.



Es importante recordar que un juez compulsó copias para que se investiguen las expresiones utilizadas por el presidente Abelardo De La Espriella en un video en el que se refirió a alias ‘Primo Gay’ con términos como “porquería”, “asesino”, “despreciable”, “basura” y “miserable”. La decisión se produjo al considerar que esas expresiones podrían haber afectado la dignidad humana del procesado.

El mandatario dijo también que los operativos van a continuar. “Las capturas y los operativos continuarán hasta que cada bandido entienda que la autoridad del Estado se respeta y que sus crímenes no quedarán impunes. A los criminales les caerá todo el peso de la ley”, dijo De La Espriella.

