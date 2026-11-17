Grupos como Hezbollah, Al Qaeda y la Guardia Revolucionaria tendrían presencia en Colombia y Venezuela, según dijo el canciller Omar Bula al señalar que existen referencias e información de organismos como el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y organizaciones de inteligencia europeas.

El ministro se refirió a este tema durante el debate de control político sobre la inclusión de Colombia en el Escudo de las Américas, y sostuvo que la seguridad nacional fue una de las razones para tomar esa decisión.

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Bula defendió la participación del país en la iniciativa y afirmó que la declaración contempla 24 organizaciones criminales identificadas y localizadas. Mencionó entre ellas al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC, incluido el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, además de grupos como Los Lobos y Los Tiguerones, de Ecuador.

El canciller además afirmó que América Latina concentra el 8% de la población mundial y el 30% de los crímenes y homicidios.



Omar Bula Escobar, nuevo Canciller de Colombia Foto: Captura de pantalla video de Abelardo De La Espriella

“No le estamos haciendo solo un favor a Colombia, le estamos haciendo un favor a la humanidad, contribuyendo con otros países a acabar con este cáncer de la humanidad”, afirmó. A su juicio, enfrentar estas redes requiere acuerdos y alianzas entre países, aunque aclaró que participar en ellas no significa que los gobiernos compartan todas sus posiciones ni que Colombia renuncie a su autonomía.

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“Tenemos como primer estandarte y como primer pilar de las relaciones exteriores de este país la soberanía nacional”, sostuvo Bula. Añadió que ese principio también abarca las decisiones migratorias, fronterizas y de política internacional.

“No es una cuestión exclusiva de gobiernos, partidos o ideologías, es una cuestión de seguridad, de justicia, de instituciones y, ante todo, de protección de la vida humana”, dijo, al afirmar que el país está “asediado por el crimen”.

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En el mismo debate, el canciller anunció que el Gobierno abrirá un consulado en Tel Aviv para atender a los colombianos. Aseguró que la sede diplomática está en Jerusalén occidental, en una zona que, según explicó, no ha sido redefinida desde 1967, y señaló que otros países también tienen allí sus embajadas.