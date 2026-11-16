"Buen anuncio": Uribe celebra decisión de De La Espriella de no poner IVA a la canasta familiar

El expresidente Álvaro Uribe Vélez respaldó la decisión del presidente Abelardo De La Espriella de no imponer IVA a los productos de la canasta familiar. El pronunciamiento se produjo después de que el mandatario anunciara el cambio de decisión durante una alocución por sus primeros 100 días de Gobierno, en la que también señaló otros ajustes al proyecto de Ley de Rescate Económico.

“Buen anuncio del presidente De La Espriella, no habrá IVA a la canasta familiar. Motivo de tranquilidad”, escribió Uribe en su cuenta de X.

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La declaración del exmandatario se conoce luego de las críticas que ha recibido la propuesta tributaria del Gobierno nacional, que contemplaba ampliar el cobro del impuesto al valor agregado a varios productos de consumo básico para los colombianos.

Buen anuncio del Presidente De La Espriella que no habrá IVA a la Canasta Familiar.

Motivo de tranquilidad — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 16, 2026

El Centro Democrático, partido que lidera Álvaro Uribe, había expresado su desacuerdo con los nuevos impuestos a los alimentos y advertido que no respaldaría esa medida.



¿Qué anunció De La Espriella sobre el IVA a la canasta familiar?

Durante su intervención, el presidente confirmó que su administración no aplicará el impuesto a los productos de la canasta familiar ni promoverá nuevas cargas tributarias para el sector agropecuario.

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“Mi Gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar ni promoverá nuevas cargas de IVA sobre el sector agropecuario. No quiero que la comida de los colombianos pague IVA”, afirmó el mandatario.

El anuncio representa un cambio frente a la propuesta tributaria inicial, que había generado reparos entre distintos sectores políticos, incluido el partido liderado por Uribe.

Canasta familiar Foto: referencia, Blu Radio

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¿De La Espriella contempla reducir la tarifa general del IVA?

De acuerdo con De La Espriella, los cambios no se limitarían a los impuestos sobre los alimentos. El Ministerio de Hacienda también estudia la posibilidad de reducir la tarifa general del IVA, que actualmente es del 19 %, al 18 % o incluso al 17 %.

Según el mandatario, la Ley de Rescate Económico aún está en construcción y buscará llegar a acuerdos con los partidos políticos y diferentes sectores antes de que el proyecto avance en el Congreso.

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Adicionalmente, aseguró que su administración revisará alternativas para cumplir las metas fiscales mediante recortes al gasto estatal y medidas de austeridad. Por ahora, los cambios anunciados corresponden a los ajustes que el Gobierno planea introducir en su iniciativa tributaria.