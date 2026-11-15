Suerte de Petro en manos de opositores: tres investigaciones clave quedan a su cargo

Tres actuaciones relacionadas con Gustavo Petro quedaron bajo responsabilidad de representantes que no pertenecen al Pacto Histórico en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. Los expedientes abordan asuntos diferentes: los recursos utilizados en su campaña presidencial, una reunión política en Valledupar y la publicación de información médica de un menor fallecido en 2026.

La distribución de estos procesos adquiere relevancia dentro de una instancia que concentra 370 investigaciones penales y disciplinarias relacionadas con el exmandatario, según información divulgada por SEMANA. De ese universo, cerca de 350 están a cargo de congresistas de su sector político, mientras que otras 20 corresponden a actuaciones que permanecen en manos de representantes de distintas colectividades.

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Uno de los asuntos pendientes de decisión es el relacionado con los gastos de la campaña presidencial de 2022. El expediente, que supera las 500 páginas, pasó por una revisión inicial de los representantes Gloria Arizabaleta, Alirio Uribe y Wilmer Carrillo. Actualmente, Carlos Cuenca, integrante de Cambio Radical, tiene a su cargo definir si existen elementos para avanzar hacia una investigación formal o si corresponde inhibirse.

El antecedente más relevante de esta actuación es la sanción económica de 5.300 millones de pesos impuesta por el Consejo Nacional Electoral a los directivos de la campaña por la superación de los límites de financiación. La situación de los responsables de la campaña y la eventual responsabilidad individual del entonces candidato son asuntos que deben diferenciarse dentro del trámite.



La reunión en Valledupar, otro asunto pendiente

Carlos Cuenca también tiene bajo su conocimiento una actuación relacionada con un encuentro realizado el 25 de octubre de 2025 en Valledupar. El episodio tomó relevancia después de las declaraciones de Angie Rodríguez, quien estuvo al frente del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

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Rodríguez afirmó que, por instrucciones de Petro, se habría solicitado a antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia realizar declaraciones contra Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras.

La publicación sobre Kevin Acosta también llegó a la Comisión

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Un tercer expediente está relacionado con las publicaciones que Petro realizó en su cuenta oficial de X sobre Kevin Acosta, un menor que falleció en febrero de 2026 mientras esperaba un medicamento de la Nueva EPS para tratar su hemofilia.

El representante Daniel Briceño, del Centro Democrático, tiene a su cargo esta actuación, que examina la divulgación de información perteneciente a la historia clínica del menor.

El punto central es el tratamiento de datos médicos sujetos a reserva y su exposición a través de una cuenta oficial. La información clínica constituye un documento privado cuya divulgación está sometida a restricciones legales.

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Los tres expedientes tienen etapas y antecedentes diferentes. Sus avances dependen de las decisiones que adopten los representantes encargados y de los procedimientos internos de la Comisión de Investigación y Acusación, donde deberán tramitarse las determinaciones correspondientes.