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Blu Radio  / Política  / Defensa de Uribe celebra archivo de caso por supuesto pago por declaraciones contra Cepeda

Defensa de Uribe celebra archivo de caso por supuesto pago por declaraciones contra Cepeda

El abogado Jaime Granados lamenta que por este tipo de casos “se imponga el juicio paralelo sobre la absolución tardía”, debido a que se trata de un proceso que data del año 2018.

Fotomontaje del expresidente Álvaro Uribe Vélez y el senador Iván Cepeda.
Álvaro Uribe: defensa celebra archivo de caso por supuesto pago de testigos contra Iván Cepeda.
Fotos X: @CeDemocratico y @IvanCepedaCast
Por: Miguel Cardoza Cadenas
|
Actualizado: 14 de nov, 2026

La defensa del expresidente Álvaro Uribe, liderada por el abogado Jaime Granados, se pronunció sobre el archivo de la investigación que había contra el exjefe de Estado por supuesto ofrecimiento de dinero a paramilitares por una declaración contra Iván Cepeda, después de que la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia determinara que los hechos nunca ocurrieron.

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“Darle mérito y resonancia mediática a versiones que, de entrada, se advierten infundadas abre la puerta a que se imponga el juicio paralelo sobre la absolución tardía”, advierte Granados.

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Fueron ocho años de investigación que llevaron ahora a concluir que “nada se entregó” a Ramiro de Jesús Henao Aguilar, alias ‘Simón’, y Gabriel Muñoz Ramírez, alias ‘Castañeda’, por sus declaraciones.

La defensa de Uribe hizo un resumen cronológico de los hechos y, entre otras precisiones, reflexiona sobre “la personalización de la justicia” y el riesgo de que ese tipo de situaciones se repitan con cualquier ciudadano.

“El 16 de febrero de 2018, en providencia interlocutoria a favor de Iván Cepeda Castro, una Sala de Instrucción de la Corte Suprema, presidida por el entonces magistrado José Luis Barceló, ordenó compulsar copias en contra del presidente Álvaro Uribe Vélez para investigar un posible soborno a los testigos identificados con los alias de Simón y Castañeda”, recuerda el bufete Jaime Granados S.A.S.

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La compulsa se dio por unas declaraciones de Pablo Hernán Sierra García, alias Pipintá, quien afirmó, “reconociendo que no tenía ninguna evidencia, que ‘Simón’ y ‘Castañeda’ habrían recibido una gruesa suma de dinero por las declaraciones que dieron en 2014, en las cuales relacionaron ofrecimientos por parte de Iván Cepeda Castro a fin de declarar en contra de Álvaro Uribe Vélez”.

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Resalta Granados que el apoderado de Uribe Vélez dejó claro a la Sala que “no existía mérito alguno para efectuar esa compulsa de copias” y se solicitó que la misma fuera revocada, pero la compulsa se mantuvo y “generó un terrible daño reputacional y electoral al presidente Uribe”, tomando en cuenta que a partir de ella “se creó la falsa narrativa mediática de que este compraba y manipulaba testimonios”.

Ahora, después de que los hechos fueron investigados por distintas salas de la Corte Suprema de Justicia y, posteriormente, por la Fiscalía General de la Nación, la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia notificó el archivo de la indagación al concluir que los hechos nunca ocurrieron y que nada se entregó a ‘Simón’ y ‘Castañeda’ por sus declaraciones.

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