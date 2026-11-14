Centro Democrático propuso 3 días sin IVA en discusión por ley de rescate económico

Luego de que el Centro Democrático presentara una ponencia sustitutiva y contrapropuesta al proyecto de Ley de Rescate Económico y de Ajuste Fiscal impulsada por el Gobierno nacional de Abelardo De La Espriella, el vicepresidente José Manuel Restrepo se reunió con el expresidente Álvaro Uribe.

El encuentro que se dio en el Oriente antioqueño, según el exmandatario, fue fructífero y allí sentó la posición del Centro Democrático para que no haya más cargas para los colombianos. Uribe explicó algunas de esas propuestas.

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“Planteamos otros temas aquí, por ejemplo, la eliminación de las Contralorías Departamentales, eso traería un ahorro de 3 billones. Ampliar el régimen simple y los 3 días sin IVA para los colombianos”, aseguró el expresidente de Colombia.

Expresidente Álvaro Uribe. Foto X: @CeDemocratico

Por su parte, el representante a la Cámara, Jhon Jairo Berrío, contó algunos de los detalles de esta reunión que, según él, se hizo con el fin de presentar la contrapropuesta diseñada por el Centro Democrático.



“Fuimos enfáticos como bancada en decirle al Gobierno nacional que no vamos a respaldar nada que tenga que ver con aumentar el IVA a la canasta familiar. Tampoco respaldamos, se lo dijimos al Gobierno, ponerle IVA al sector agropecuario, insumos, fertilizantes, maquinaria”, manifestó el congresista.

Tras la reunión, Uribe aseguró que el Gobierno nacional recopiló toda la información y que seguirán las reuniones, ahora a cargo de un equipo conformado por el Ministerio de Hacienda. El exmandatario también le pidió que se hagan reuniones con las demás bancadas para así llegar a consensos.