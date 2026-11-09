“Habrá consensos”: Mincomercio sobre contrapropuestas para proyecto de ley de financiamiento

Paso a paso se sigue moldeando el proyecto de ley de financiamiento y rescate económico que el Gobierno Nacional llevará hacia su primer debate en el Congreso de la República. Desde Barranquilla, el ministro de comercio, Mauricio Gomez, se refirió a la discusión iniciada sobre los ítems que podrían afectar el bolsillo de los colombianos.

Desde la Plaza de la Aduana en Barranquilla, Gómez destacó las perspectivas del borrador de propuesta presentado este fin de semana por el Centro Democrático, declarando que la idea será tener acuerdos y “escuchar todas contrapropuestas para llegar al mejor texto posible”.

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“Vamos a llegar a consensos. Al final lo que se busca es que el país salga adelante. Vamos a escuchar las contrapropuestas de los partidos políticos y llegaremos al mejor texto posible conciliado para primer debate. Quisiéramos que Colombia mande un mensaje al Fondo Monetario Internacional, a la a la banca multilateral, de que estamos poniendo la casa en orden, de que estamos juiciosos en esa materia”, declaró a Blu Radio.

Recordemos que desde este lunes iniciaron las reuniones de las mesas técnicas en pro de este proyecto de ley, las cuales están conformadas por las Comisiones Económicas del Congreso y el Ejecutivo. Puntualmente, desde el Centro Democrático están sugiriendo no cobrar IVA a la canasta familiar ni a otros bienes esenciales; devolver el IVA inferido a los más pobres y contratar un crédito para suministrar préstamos a 30 años a afectados de la zona del terremoto.



Las palabras del mincomercio, Mauricio Gómez, se enmarcaron luego de una de las audiencias públicas territoriales del proyecto de ley de competitividad, propuesto por el Gobierno Nacional. En este encuentro, liderado por el presidente de la Comisión Sexta del Senado, Carlos Guevara, fueron escuchadas las propuestas de empresas, gremios, autoridades y ciudadanía en general con el fin de optimizar la realidad empresarial de Colombia.

Rosmery Quintero, directora de Acopi y una de las intervinientes, pidió por ejemplo una revisión del impuesto de Industria y Comercio (ICA), ya que según ella algunas compañías estarían pagándolo hasta dos veces por la falta de claridad en sus alcances.

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Después de ella, fue propuesto el fortalecimiento del sector Fintech en el país, la participación equitativa de las notarías en los servicios electrónicos, la simplificación de las concesiones marinas, la agilización en los trámites mineros y licencias ambientales, entre muchas otras como el cambio de la resolución que establece una distancia mínima de droguerías de 75 metros lineales.

Esta es la cuarta audiencia pública territorial realizada en el país sobre la ley de competitividad, luego de los encuentros en Cali, Bogotá y Yopal. La próxima semana habrá agenda en Tunja, Neiva y Medellín.

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Inversión de Tigo

En otros temas, el ministro Mauricio Gómez le comentó en primicia a Blu Radio que la empresa Millicom Tigo invertirá en el país 8.5 billones de pesos para los próximos cuatro años. El proyecto contempla la ampliación de la red 5G, para mejorar el servicio y la conexión de más 3.5 millones de usuarios.

“Son 8.5 billones de pesos, pero ¿para qué? para más conectividad en nuestras regiones, para ampliar esa red 5G y para fortalecer la capacidad en las regiones de la red 4G. Más de 500 antenas en todo el territorio estos próximos 4 años generando casi una señal perfecta”, agregó.

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Uno de los objetivos de esta inversión será también mejorar la señal en las carreteras interdepartamentales.