Entrega de filtros de purificación de agua beneficiarán a más de 1.400 wayuu en La Guajira

El Gobierno nacional entregó 28 filtros de purificación de agua a comunidades wayuu de La Guajira como una medida de emergencia frente a las dificultades de abastecimiento que enfrentan algunas zonas del departamento.

Los equipos fueron instalados en Wimpiraleim, en Uribia, y en el Resguardo Perratpu, en Riohacha, y, según Presidencia, beneficiarán a cerca de 1.400 personas.

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Del total, 16 filtros fueron destinados a Wimpiraleim, donde se espera beneficiar a más de 800 habitantes, mientras que otros 12 fueron entregados en el Resguardo Perratpu, con capacidad para suministrar agua potable a unas 600 personas.

Cada uno de los filtros tiene una capacidad de purificación de 3 litros por minuto y puede alcanzar un rendimiento aproximado de 100 litros por hora cuando funciona de manera continua.



Suministro de agua potable Foto: referencia, Meta IA

Además, las membranas utilizadas por los equipos pueden tratar hasta 20.000 litros de agua antes de que su reemplazo sea necesario, mientras que su tamaño permite trasladarlos e instalarlos directamente dentro de las comunidades.

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La entrega estuvo acompañada por jornadas de capacitación dirigidas a las familias beneficiarias para explicar el funcionamiento de los filtros, su mantenimiento y las condiciones necesarias para prolongar su vida útil.

El Ministerio de Vivienda fue el encargado de la entrega como parte de las acciones destinadas a mejorar el acceso a agua segura y reducir los riesgos para la salud de las comunidades indígenas.

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Sin embargo, el Gobierno aclaró que los equipos corresponden a una medida provisional y de emergencia, mientras desarrollan soluciones de abastecimiento definitivas para estas zonas de La Guajira.

La prioridad es garantizar agua segura especialmente para niñas y niños, mientras continúan las acciones orientadas a establecer alternativas sostenibles para el suministro en las comunidades wayuu.