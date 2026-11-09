En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Caracol Televisión
Bombardeo en Catatumbo
Papa en Latinoamérica
Espionaje DNI

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Entrega de filtros de purificación de agua beneficiarán a más de 1.400 wayuu en La Guajira

Entrega de filtros de purificación de agua beneficiarán a más de 1.400 wayuu en La Guajira

Alrededor de 1.400 personas en Uribia y Riohacha tendrán acceso a agua potable, mientras el Gobierno busca solución definitiva.

Comunidades wayuu
Comunidades wayuu
Foto: AFP, referencia
Por: María Camila Molano
|
Actualizado: 9 de nov, 2026

El Gobierno nacional entregó 28 filtros de purificación de agua a comunidades wayuu de La Guajira como una medida de emergencia frente a las dificultades de abastecimiento que enfrentan algunas zonas del departamento.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Los equipos fueron instalados en Wimpiraleim, en Uribia, y en el Resguardo Perratpu, en Riohacha, y, según Presidencia, beneficiarán a cerca de 1.400 personas.

Últimas noticias

Policía asesinado en Bolívar.jpg
Caribe

Asesinaron a subintendente de la Policía en medio de un atraco en vías de Bolívar

Instalaciones de Medicina Legal Regional Norte, en Barranquilla
Caribe

Exigen activar la alerta por violencia de género en Atlántico tras asesinatos de mujeres

Publicidad

Del total, 16 filtros fueron destinados a Wimpiraleim, donde se espera beneficiar a más de 800 habitantes, mientras que otros 12 fueron entregados en el Resguardo Perratpu, con capacidad para suministrar agua potable a unas 600 personas.

Cada uno de los filtros tiene una capacidad de purificación de 3 litros por minuto y puede alcanzar un rendimiento aproximado de 100 litros por hora cuando funciona de manera continua.

Agua potable
Suministro de agua potable
Foto: referencia, Meta IA

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Además, las membranas utilizadas por los equipos pueden tratar hasta 20.000 litros de agua antes de que su reemplazo sea necesario, mientras que su tamaño permite trasladarlos e instalarlos directamente dentro de las comunidades.

Publicidad

La entrega estuvo acompañada por jornadas de capacitación dirigidas a las familias beneficiarias para explicar el funcionamiento de los filtros, su mantenimiento y las condiciones necesarias para prolongar su vida útil.

El Ministerio de Vivienda fue el encargado de la entrega como parte de las acciones destinadas a mejorar el acceso a agua segura y reducir los riesgos para la salud de las comunidades indígenas.

Publicidad

Sin embargo, el Gobierno aclaró que los equipos corresponden a una medida provisional y de emergencia, mientras desarrollan soluciones de abastecimiento definitivas para estas zonas de La Guajira.

La prioridad es garantizar agua segura especialmente para niñas y niños, mientras continúan las acciones orientadas a establecer alternativas sostenibles para el suministro en las comunidades wayuu.

Relacionados

Wayúu

La Guajira

Agua potable

Publicidad

Publicidad

Publicidad