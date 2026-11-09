Exigen activar la alerta por violencia de género en Atlántico tras asesinatos de mujeres

El Movimiento Amplio Social de Mujeres pidió al Gobierno Nacional activar de manera urgente las medidas de emergencia por violencia de género en el Atlántico, ante el número de asesinatos registrados este año.

Según cifras de Medicina Legal, en lo corrido de 2026 han sido asesinadas 64 mujeres en el departamento.

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El llamado se produce luego de que este fin de semana cuatro mujeres fueran asesinadas entre Soledad y Barranquilla. Uno de los casos más recientes ocurrió en un estadero del barrio Villate, en el sur de la ciudad, donde sicarios le quitaron la vida a tiros a Román Segundo Medina Cabrera, de 40 años.

En medio del ataque, una de las balas impactó a Zabit Barrios Tobar, de 44 años, quien departía con otras personas a pocos metros del lugar. La mujer murió en el sitio, mientras que los sicarios huyeron en una motocicleta.



Ruth Pareja, integrante del movimiento, pidió al gobernador del Atlántico convocar esta misma semana un consejo de seguridad con enfoque de género, en el que participen las autoridades y las organizaciones sociales.

“El gobernador, como primera autoridad del departamento, le corresponde también una activación territorial de emergencia y es convocar de manera urgente en esta misma semana el Consejo de Seguridad con enfoque de género indudablemente con las organizaciones sociales que son los que vamos a monitorear qué está pasando con estos asesinatos de mujeres”, indicó Ruth Pareja.

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Este fin de semana también fueron asesinadas a tiros en otro ataque sicarial ocurrido en el barrio Terranova, en Soledad, una mujer de 36 años y su hija de 14. Las autoridades investigan una posible retaliación entre estructuras criminales. El comandante de la Policía de Soledad, coronel Óscar Galeano, aseguró que el responsable del ataque ya está identificado.