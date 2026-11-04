Hallan sin vida a hombre arrastrado por arroyo en Soledad, Atlántico; una niña sigue desaparecida

En tragedia terminó este miércoles el paso de Ciro Antonio Oquendo Cova por el colegio María Montessori de Soledad para recoger a Zoe y Danna, dos vecinas de 5 y 12 años respectivamente que son cercanas a su familia. El objetivo era llevarlas con prontitud a casa ante el pronóstico de lluvia, sin embargo en el camino terminaron siendo arrastrados por la corriente del arroyo El Salao, uno de los más peligrosos de esta población.

En el suceso el hombre de 63 años perdió la vida, la mayor de las niñas se encuentra bajo revisión médica en un centro asistencial y la pequeña aún sigue sin ser encontrada por las autoridades.

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De acuerdo con los reportes de la Alcaldía Municipal, la emergencia tuvo lugar en una esquina del barrio Los Cedros, en la que al parecer Oquendo Cova perdió el control de su motocicleta y terminó siendo llevado junto con las niñas por la fuerza del afluente.

Justamente, en ese punto, vecinos habían grabado videos sorprendidos por la altura que estaba tomando el arroyo y alertando sobre su peligrosidad.



Una de las mujeres que presenció todo el momento relató con dolor sus detalles: “Gritaba, pero nadie salía. La niña me alzaba la manito para que la ayudara, pero no me daba tiempo. Ya ese arroyo venía muy fuerte”, se le escucha decir.

La caída de estas tres personas al agua provocó la reacción inmediata de la comunidad, que solo logró rescatar a Danna para llevarla de inmediato a un centro asistencial, donde actualmente está fuera de peligro. Ella logró agarrarse de las raíces de un árbol, mientras varios jóvenes llegaban hasta donde estaba.

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Luego de tres horas de búsqueda se confirmó lo peor. Las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Ciro Antonio en un sector llamado Siete de Agosto, cercano al mercado público del municipio.

Debido a la falta de visibilidad en horas de la noche se debió suspender las labores de búsqueda de la pequeña Zoe. El coordinador de la oficina de Riesgos de Soledad, Alexis Rodríguez, declaró que siendo las 6:30AM se reactivarán en el mismo punto en el que fue encontrado el adulto mayor.

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“Estamos en la planificación de la búsqueda y rescate del cuerpo de la niña. Estaremos haciendo arribo al sector del Caño del municipio Soledad para ver si también logramos rescatarla”, declaró a Blu Radio.