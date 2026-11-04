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Fuerte aguacero causa emergencias en Barranquilla y municipios del Atlántico

En Galapa reportan casas inundadas en al menos dos barrios.

inundación galapa.jpg
Inundación en Galapa, Atlántico.
Captura video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de nov, 2026

Un torrencial aguacero, acompañado de fuertes vientos y una tormenta eléctrica a esta hora baña la ciudad de Barranquilla y los cuatro municipios que hacen parte de su área metropolitana.

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En la capital del Atlántico, las autoridades no reportan aún emergencias, sin embargo, en el municipio de Galapa ciudadanos informan que hay inundaciones en dos barrios, ellos son la Inmaculada y Las Mercedes.

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Ciudadanos reportan que una de las emergencias se produce por una construcción ilegal que ha taponado las alcantarillas.

“El agua se está estancando a raíz de un lote que está construido en la carrera 17 con calle 27, en el barrio Las Mercedes de Galapa. Construyeron y cerraron el canal del arroyo, nos ha perjudicado. Antes no nos inundábamos y a raíz de eso ahora las casas de varias familias se nos llenan de agua”, contó una de las damnificadas.

Autoridades están en alerta ante cualquier otra emergencia que se pueda presentar.

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