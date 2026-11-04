Delincuente prende fuego a fachada de una tienda en Galapa en nuevo caso de extorsión

Los habitantes del municipio de Galapa están preocupados, pues afirman que, pese a las intervenciones de las autoridades, miembros de bandas criminales continúan intimidando a los comerciantes para exigirles el pago de extorsiones.

Uno de los casos más recientes quedó evidenciado en las cámaras de seguridad de una tienda en el barrio Villa Olímpica, cuya fachada fue incinerada por un delincuente que llegó caminando. En las imágenes se observa al criminal rociando gasolina al negocio y luego prendiéndole fuego; sin embargo, antes de huir, los zapatos del agresor también terminaron encendidos por las llamas.

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El hecho ocurrió en la madrugada del pasado lunes festivo. En esta zona la comunidad y los comerciantes han denunciado ser víctimas constantes de extorsionistas. A este flagelo se suman los homicidios registrados recientemente en esta misma urbanización, lo que ha elevado la zozobra entre la ciudadanía que clama una intervención más contundente de las autoridades.

El concejal de Galapa, Carlos Villarreal, advirtió que desde el Concejo Municipal han alzado la voz de alerta en repetidas ocasiones para dar a conocer estos hechos, y piden mayor presencia del GAULA.



Hasta el momento, el responsable no ha sido capturado. Las autoridades confían en que el registro de las cámaras de seguridad sea clave para lograr su identificación y ponerlo a disposición de la justicia.