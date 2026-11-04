Alerta por dengue en el Caribe: van más de 42.000 contagios y 37 muertes confirmadas

El dengue sigue ganando terreno en el Caribe, en la medida en que la alta humedad y el almacenamiento de agua en casa por las altas temperaturas están propiciando la proliferación del mosquito Aedes aegypti.

La situación es tan alarmante que el Instituto Nacional de Salud reporta 42.351 casos confirmados en lo corrido de 2026 en la región.

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La preocupación crece no solo por los contagios, sino por la mortalidad; teniendo en cuenta que el Caribe suma 37 muertes confirmadas por dengue, de un total de 43 notificadas; otras 6 permanecen en estudio.

La Guajira es el que más reporta muertes confirmadas por dengue, con 10 casos. Aunque no es el territorio con más contagios reportados, este departamento sí tiene la tasa de letalidad por dengue más alta de la región, con 0,32%, y una letalidad por dengue grave del 15,87%.



Dicen los expertos que estas muertes por dengue suelen darse por la no atención médica oportuna, pues muchos optan por automedicarse al confundir los síntomas con una simple virosis.

Justamente, el infectólogo Jesús Tapia indica que signos de alarma que deben ser atendidos con urgencia en un centro asistencial.

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"Cuando el dolor de cabeza es tan intenso que no cede al consumo de analgésicos, si el dolor abdominal es muy fuerte o el paciente presenta vómitos y no tolera la hidratación oral, todos esos son signos de alarma", indicó.

"Otro punto importante son los sangrados, por ejemplo, cuando la gente se cepilla y sangra las encías, o cuando hay moquillo con sangre. Además, están las manchas rojas en la piel, las cuales no desaparecen cuando se pasa la mano", agregó.

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El resto de las muertes por dengue en el Caribe se reportan así: nueve en Magdalena, siete en Bolívar, seis en Atlántico, tres en Cesar y dos en Sucre. Así las cosas, Córdoba y San Andrés son los únicos que no registran fallecimientos confirmados por estos contagios.

Cifra de contagios

Aunque Atlántico tiene una situación de cuidado con 6.676 casos reportados, incluyendo aquellos contabilizados en Barranquilla, la mayor gravedad ocurre en Bolívar con 12.709 contagios, sumando los de Cartagena. Le siguen Magdalena con 7.828 y Cesar con 6.579 casos confirmados respectivamente.

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La Guajira presenta 3.166 casos; Córdoba, 3.016, y Sucre, 2.338. En el Archipiélago de San Andrés van 39 casos.