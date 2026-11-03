Murió niño con síntomas asociados al dengue en Atlántico: su salud se deterioró en cuestión de días

El brote de dengue que se registra en el Atlántico y que está afectando principalmente a los menores de edad habría cobrado su nueva víctima. Se trata de Yelian Almanza Pertuz, de 13 años, quien falleció tras padecer síntomas que suelen estar asociados al dengue hemorrágico.

La salud de este menor, estudiante de sexto grado, se deterioró en cuestión de cinco días. Empezó padeciendo fiebre y malestar general como si se tratara de un resfriado, pero conforme pasaban las horas el dolor en el cuerpo se hizo más insoportable, sus plaquetas se desplomaron, la saturación bajó, sus pulmones colapsaron y hasta taquicardia sufrió.

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Su madre, Jessica Pertuz, contó que el niño recibió atención oportuna en la Clínica Santa Ana, de Baranoa, y en la Clínica San Rafael, de Sabanalarga, donde fue remitido; pero a pesar del esfuerzo de los médicos, el menor sufrió una hemorragia interna que le provocó la muerte.

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"Él se me fue complicando. Todo se complicó muy rápido, muy rápido. Lograron estabilizarle la presión con un medicamento, pero la saturación fue algo que hasta el último momento no se controló. Entonces, ya llegó un momento en que la doctora me dice: 'mamá, lo siento, pero el niño se fue, porque le dio una hemorragia interna", contó Pertuz.

La muerte de Yelian está en estudio, pero todos los síntomas apuntan a que fue consecuencia del dengue. El Instituto Nacional de Salud reporta que, este año, en todo el Atlántico se han confirmado seis muertes por esta enfermedad y otras tres están en estudio.

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Los contagios ascienden a 6.651 casos, de los cuales 2.895 se han registrado en Barranquilla. De estos, más del 40% ha presentado signos de alarma, de allí el llamado de las autoridades a evitar los criaderos de mosquitos en casa y la petición de las comunidades a intensificar las jornadas de fumigación.

El llamado a fumigar también lo hace Jessica, madre de Yelian, para evitar que otros menores sufran las consecuencias como su hijo.

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"Hay demasiado mosquito, uno no sabe ni dónde estar. No basta con cerrar las puertas, o sea, es algo inexplicable la mosquitera que se ha desatado", expresó la mujer.