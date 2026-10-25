Aumenta la preocupación por el dengue en San Andrés, Santander, no hay hospital para atender

El dengue enciende las alarmas en San Andrés, Santander, y la capacidad del municipio para atender a quienes enferman genera preocupación.

Mientras los habitantes advierten sobre nuevos casos y menores que habrían requerido atención fuera de la localidad, la construcción del nuevo Hospital San José permanece paralizada, dejando en incertidumbre la entrada en funcionamiento de una infraestructura necesaria para fortalecer los servicios de salud.

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Duber Alvarado, veedor de salud del municipio, alertó sobre las dificultades que, según denuncia, enfrenta el centro asistencial para atender a los pacientes. De acuerdo con los reportes conocidos por Oro Noticias, más de 14 niños habrían presentado síntomas asociados al dengue y algunos menores habrían sido remitidos a Málaga y otros municipios por la complejidad de sus condiciones.

El aedes aegypti es transmisor del dengue. AFP.

La preocupación no se limita a los casos reportados. Alvarado también advirtió que algunos pacientes estarían siendo atendidos en los pasillos y cuestionó las condiciones y los elementos disponibles para prestar los servicios médicos.



El panorama genera interrogantes sobre la capacidad de respuesta ante un posible incremento de pacientes con dengue, especialmente si se presentan complicaciones que requieran atención inmediata.

Para la comunidad, las limitaciones en la infraestructura y las dificultades denunciadas hacen urgente conocer qué recursos tiene el hospital actual para responder a esta situación.

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En medio de estas alertas, la construcción del nuevo Hospital San José registra un avance físico del 52,93 %. El proyecto contempla una inversión de $16.400 millones, pero, según el veedor, las obras llevan seis meses paralizadas.

La demora mantiene a la población a la espera de una infraestructura que permita fortalecer la atención médica en el municipio. Mientras tanto, los pacientes continúan dependiendo de los servicios disponibles en el centro asistencial actual y, en algunos casos denunciados por la comunidad, de remisiones a otras localidades.

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Los veedores de salud cómo Duber Alvarado hizo un llamado a la Alcaldía de San Andrés, a la Secretaría de Salud de Santander y a las directivas del hospital para que verifiquen los casos reportados, refuercen las medidas de prevención del dengue y garanticen la atención de los pacientes.

También exigen explicaciones sobre la suspensión de las obras, las acciones para reanudarlas y la fecha prevista para terminar el nuevo hospital.

La comunidad espera que las alertas sean atendidas antes de que las dificultades de acceso a los servicios médicos se conviertan en una situación más grave.

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Por ahora, las autoridades sanitarias deben confirmar oficialmente la cifra de casos, las remisiones realizadas y las medidas adoptadas para responder a la alerta por dengue.