Procuraduría destituye e inhabilita por nueve años a exalcaldesa de Betulia, Santander

La Procuraduría General de la Nación sancionó en primera instancia a la exalcaldesa de Betulia, Santander, Lina María Alfonso Rojas, con destitución e inhabilidad por nueve años, por irregularidades en una licitación pública adelantada durante la vigencia 2021 para el mantenimiento y mejoramiento de vías rurales del programa Colombia Rural.

Según el organismo de control, el proceso contractual tenía un valor de $549.999.973 y durante la etapa precontractual se evidenció la presunta manipulación y alteración de las ofertas económicas presentadas por los proponentes.

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En la misma decisión, la Procuraduría sancionó a la exsecretaria General y de Gobierno municipal, Sonia León Núñez, con suspensión por tres meses, al establecer que habría omitido sus deberes de custodia y cuidado de los sobres que contenían las propuestas de los oferentes y sus respectivos documentos contractuales.

La autoridad disciplinaria calificó la falta atribuida a Alfonso Rojas como gravísima, a título de culpa gravísima, mientras que la conducta de León Núñez fue catalogada como grave, también a título de culpa gravísima.



Debido a que ninguna de las dos sancionadas continúa en el ejercicio de sus cargos, la suspensión de tres meses impuesta a la exsecretaria será convertida en una multa equivalente a los salarios mensuales que devengaba al momento de los hechos.

Al tratarse de un fallo de primera instancia, la decisión corresponde a una etapa del proceso disciplinario y está sujeta a los recursos que procedan conforme a la ley.