Exigen justicia por la muerte de una joven de 22 años en Puerto Wilches, Santander

Con velas encendidas, camisetas blancas y mensajes de solidaridad, habitantes de Puente Sogamoso, en Puerto Wilches, Santander, se reunieron para exigir justicia por la muerte de Gerlein Giovanna Joya Ibáñez, una joven de 22 años cuyo caso ha causado conmoción en esta comunidad.

La velatón se convirtió en un espacio para acompañar a sus familiares, rechazar la violencia contra las mujeres y pedir que las autoridades esclarezcan lo ocurrido e identifiquen a los responsables.

Publicidad

Gerlein Giovanna fue encontrada a un costado de la carretera, en la vereda San Claver, a la altura del kilómetro 16. La joven presentaba tres heridas de arma de fuego en la cabeza. Personas que transitaban por el sector la auxiliaron y la trasladaron al Hospital Edmundo Germán Arias Duarte, en Puerto Wilches.

Puerto Wilches, Santander, pide justicia por Gerlein Giovanna Joya, de 22 años, quien fue encontrada en una vía del municipio cuando iba a su trabajo; tenía 3 disparos en su cabeza. La comunidad realizó una velatón con velas y camisetas blancas. Autoridades investigan feminicidio pic.twitter.com/2uuB9nwlBA — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 24, 2026

Debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fue remitida a un centro asistencial de Bucaramanga, donde falleció mientras recibía atención médica.



La joven trabajaba como operaria en una empresa de polinización. Entre las versiones que han circulado sobre el caso se menciona que días antes habría decidido terminar una relación sentimental. Sin embargo, esta información deberá ser verificada por los investigadores y no permite establecer, por sí sola, los motivos del ataque.

Inicialmente, lo ocurrido habría sido relacionado con un posible accidente de tránsito en el sector conocido como La Llanta Amarilla. No obstante, las heridas por arma de fuego y la incineración de la motocicleta en la que se movilizaba la joven hacen parte de las circunstancias que deben esclarecerse dentro de la investigación.

Publicidad

Durante el encuentro, realizado en la cancha del municipio, el párroco de la iglesia dirigió un mensaje a las mujeres presentes y les recordó que no están solas frente a la violencia.

Por su parte, Luz Mariet Ardila expresó su solidaridad con la familia y destacó el sentido de la convocatoria: “Puente Sogamoso se une pidiendo justicia en esta velatón. Somos mujeres que merecemos amor y no maltrato”.

Publicidad

También aseguró que mantienen a los familiares en sus oraciones y les envió un mensaje de acompañamiento en medio del dolor. “Todos los que hemos perdido un familiar sabemos lo que se siente”, manifestó, al expresar su deseo de que encuentren el consuelo que necesitan.

La muerte de Gerlein Giovanna deja preguntas que aún esperan respuesta y una comunidad que pide que el caso no quede en la impunidad.

Las autoridades investigan los hechos como un presunto feminicidio, una hipótesis que deberá ser esclarecida dentro del proceso judicial y que no implica que exista, hasta el momento, una responsabilidad penal determinada.

Publicidad

Mientras avanzan las diligencias, los habitantes de Puente Sogamoso mantienen su llamado a la justicia y acompañan a una familia que enfrenta la pérdida de una joven de apenas 22 años.