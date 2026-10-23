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Blu Radio  / Nación  / Cuatro heridos deja explosión de carro bomba en el peaje San Pedro, en Casanare

Cuatro heridos deja explosión de carro bomba en el peaje San Pedro, en Casanare

La vía fue habilitada por un solo carril, mediante un paso alterno, mientras las autoridades verifican las condiciones de seguridad en la zona.

Carro-Bomba.jpg
Carro bomba en Casanare
Foto: suministradas
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de oct, 2026

Cuatro trabajadoras de la concesionaria Covioriente resultaron heridas tras la explosión de un carro bomba en el peaje San Pedro, entre Villanueva y Monterrey, en el departamento de Casanare; el ataque su produjo hacia la 1:30 a. m. de este viernes 23 de octubre.

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Las operarias fueron trasladadas al hospital de Villanueva y permanecen estables. Según información preliminar, el responsable abandonó el vehículo y escapó en motocicleta, de acuerdo a las imágenes que circulan en redes sociales, la explosión destruyó parte de las casetas.

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El alcalde del municipio, Héctor Fernando Vizcaíno, quién está cumpliendo una agenda en Bogotá, confirmó que las operarias se encuentran estables y fuera de peligro. El traslado se realizó en ambulancias del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y de la propia concesionaria.

De acuerdo con información preliminar, un hombre habría llegado al peaje en un vehículo cargado con explosivos, lo abandonó en el sitio de la explosión y luego huyó en una motocicleta hacia el sector de Aguaclara en el departamento de Boyacá.

Habitantes de sectores cercanos reportaron grietas en paredes y vidrios rotos en sus viviendas. La Policía y el Ejército llegaron a la zona, mientras un equipo antiexplosivos verifica el área.

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Por su parte, la vía fue habilitada por un solo carril mediante un paso alterno, para reducir las afectaciones en el corredor de la Ruta 65, que conecta Villavicencio con Yopal.

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