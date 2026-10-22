EE. UU. le quita la visa al expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa y a varios políticos colombianos

El Departamento de Estado de los Estados Unidos revocó la visa de ingreso a ese país al expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, al actual alcalde de Sincelejo, Yahir Fernando Acuña Cardales, y a un grupo de congresistas y excongresistas colombianos. De acuerdo con la información divulgada, la decisión se adoptó dentro de la política anticorrupción y contra el narcotráfico aplicable a la región.

La sanción diplomática alcanza a ex directivos de empresas estatales, mandatarios locales en ejercicio, parlamentarios electos y exmiembros del Congreso de la República.

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Según el reporte del documento norteamericano, entre las personalidades cobijadas por la cancelación de la visa se encuentran líderes políticos vinculados a diferentes sectores institucionales del país.

Yahir Fernando Acuña Foto: Blu Radio

La restricción impida el ingreso a territorio estadounidense de manera inmediata a las personas incluidas en el listado oficial emitido por las autoridades de ese país.



¿A quiénes les quitó la visa Estados Unidos en Colombia?

De acuerdo con el listado divulgado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, las personas afectadas con la cancelación del visado son:



Ricardo Roa Barragán: expresidente de Ecopetrol.

Yahir Fernando Acuña Cardales: alcalde de Sincelejo.

Wadith Alberto Manzur Imbett: senador y exmiembro de la Cámara de Representantes.

Karen Astrith Manrique Olarte: representante a la Cámara electa.

Julio Elías Chagüi Flórez: exsenador de la República.

Liliana Esther Bitar Castilla: exsenadora de la República.

José Ignacio Mesa Betancur: excongresista y exalcalde de Envigado.

¿Por qué el Departamento de Estado tomó esta decisión?

Según precisa el informe procedente de Estados Unidos, el retiro del visado a este grupo de ciudadanos colombianos se ejecutó en el marco de la aplicación de las normas y estrategias destinadas a la lucha contra la corrupción y el combate al narcotráfico en el hemisferio occidental.