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Falso retén de la Policía en Girón: robaron $260 millones en lingotes de plata

Seis personas, vestidas con prendas similares a las de la Policía y chaquetas del CTI de la Fiscalía, habrían participado en el asalto a comerciantes que venían de Medellín.

Millonario robo bajando del Aeropuerto de Bucaramanga
Imagen de las autoridades. Millonario robo bajando del Aeropuerto de Bucaramanga
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 24 de oct, 2026

Un falso accidente de tránsito y un supuesto puesto de control habrían sido utilizados por delincuentes para robar 13 lingotes de plata a comerciantes que venían de Medellín y transitaban por la vía que comunica a Girón con el aeropuerto internacional Palonegro, en Santander.

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Según la información conocida sobre el caso, las víctimas son comerciantes quienes venían de Medellín y descendían en una camioneta por la vía que comunica al aeropuerto con Girón, Santander.

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Durante el recorrido, se encontraron con un supuesto accidente de tránsito y, metros más adelante, con un falso retén en el que cerca de seis hombres vestían prendas similares a las de la Policía Nacional y chaquetas del CTI de la Fiscalía.

De acuerdo con la información conocida, los comerciantes atendieron la señal de pare y detuvieron la camioneta.

Los falsos uniformados les solicitaron una requisa y les preguntaron si llevaban armas de fuego. Cuando una de las víctimas retiró el proveedor de su arma, los hombres los intimidaron con armas de fuego y les robaron dos maletas y dos tulas que contenían 13 lingotes de plata, avaluados en 260 millones de pesos.

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Después del asalto, los delincuentes huyeron en dos vehículos, y sin embargo al tratar de emprender la huida en una motocicleta con logotipos y distintivos falsos de la Policía la dejaron abandonada a un costado de la vía, en sentido Lebrija–Girón.

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La Policía confirmó que la motocicleta no pertenece a la institución, las autoridades adelantan las investigaciones para identificar a los responsables de este robo.

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