Lluvias bloquean el paso entre los municipios de El Peñón y Sucre por creciente de quebradas

Las lluvias que se han registrado en las últimas horas en la provincia de Vélez, en Santander, provocaron el desbordamiento de la quebrada El Aventadero, una emergencia que mantiene incomunicados a habitantes de varias veredas ubicadas entre los municipios de El Peñón y Sucre.

La creciente afectó el paso por este sector rural e impide la movilidad de las comunidades que dependen de esta conexión para desplazarse entre sus veredas y los centros poblados.

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La situación genera preocupación entre los habitantes, especialmente por las dificultades que pueden presentarse para transportar productos agrícolas, acceder a servicios y atender cualquier eventualidad mientras permanezca bloqueado el corredor.

Ante la emergencia, las comunidades afectadas hicieron un llamado urgente a los organismos de socorro, las administraciones municipales y la Gobernación de Santander para que se desplacen hasta la zona, evalúen las condiciones del terreno y determinen qué intervenciones se requieren para recuperar el paso de manera segura.



Los habitantes también esperan que se establezca un balance de las consecuencias del desbordamiento, teniendo en cuenta las posibles afectaciones a la infraestructura y las dificultades que enfrentan las familias rurales cuando las lluvias interrumpen sus vías de comunicación.

La preocupación se mantiene ante la posibilidad de nuevas precipitaciones que puedan incrementar el caudal de la quebrada y agravar las condiciones del sector. Por esta razón, se recomienda a los ciudadanos evitar el paso por el punto afectado y abstenerse de intentar cruzar la corriente mientras persistan las condiciones de riesgo.

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En las zonas rurales, este tipo de emergencias puede dificultar no solo la movilidad de los habitantes, sino también el traslado de alimentos, la comercialización de productos del campo y el acceso oportuno a servicios esenciales.

Por ahora, se espera que las autoridades competentes entreguen un reporte sobre la magnitud de la emergencia, las veredas afectadas y las medidas que se adoptarán para restablecer la conectividad entre El Peñón y Sucre.

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Mientras avanzan las verificaciones, las comunidades permanecen a la espera de una respuesta que permita recuperar la movilidad y reducir los riesgos ante la continuidad de la temporada de lluvias.