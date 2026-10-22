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Lluvias dejan una persona desaparecida y daños viales en cinco municipios de Santander

Las autoridades mantienen la búsqueda de un joven de 23 años en Barbosa y monitorean crecientes súbitas en varias fuentes hídricas.

FOTO LLUVIAS EN SAN ANDRÉS, SANTANDER.jpg
FOTO: Avalancha río en Santander- captura de video suministrado
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 22 de oct, 2026

Las fuertes lluvias que se registran en Santander mantienen en alerta a los organismos de gestión del riesgo por las emergencias reportadas en cinco municipios. El balance preliminar incluye una persona desaparecida, una vivienda afectada, un puente vehicular averiado y el cierre total de una vía rural.

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En Barbosa, los organismos de socorro, la Policía Nacional y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo adelantan labores de búsqueda de una persona de 23 años que desapareció tras una creciente de cañadas y arroyos durante la noche del 20 de octubre.

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Entre tanto, en Guaca se reportaron crecientes súbitas de las quebradas Sisota y Los Verdes, que afectaron una vivienda y ocasionaron daños en un puente vehicular. Además, permanece cerrado el paso por la vía que comunica al casco urbano con las veredas Los Ranchos y Sisota.

La situación también genera preocupación en San Andrés, Cerrito y Suratá, donde las autoridades mantienen bajo monitoreo los ríos El Congreso, Servitá y Suratá, respectivamente. Asimismo, se reportan fuertes lluvias en el páramo del Almorzadero.

De acuerdo con el pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), las precipitaciones podrían continuar durante la noche, aumentando el riesgo de nuevas crecientes súbitas, inundaciones y movimientos en masa.

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Las autoridades recomendaron a las comunidades mantenerse alejadas de las riberas de ríos y quebradas, evitar el tránsito por puentes averiados y vías afectadas, y atender las indicaciones de los organismos de socorro.

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Los consejos municipales de gestión del riesgo mantienen el seguimiento a las emergencias para coordinar la atención y reducir los riesgos para las comunidades. La prioridad es encontrar a la persona desaparecida en Barbosa y evaluar las afectaciones ocasionadas por las lluvias.

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