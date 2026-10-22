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Investigan presunto feminicidio de joven de 22 años en Puerto Wilches, Santander

El caso vuelve a poner en el centro del debate la violencia contra las mujeres y la necesidad de prevenir los ataques por razones de género en el departamento.

FOTO CRIMEN MUJER PUERTO WILCHES.png
FOTO: Investigan feminicidio en Puerto Wilches- suministrada
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 22 de oct, 2026

Una joven de 22 años, identificada como Gerlein Giovanna Joya Ibáñez, fue asesinada en circunstancias que son denunciadas como un presunto feminicidio en Puerto Wilches, Santander. La concejal de ese municipio, Erika Johana Passos, denunció el caso y pidió que los hechos no queden en la impunidad.

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De acuerdo con la denuncia, Giovanna residía en el corregimiento de San Claver, en el kilómetro 16 de Puerto Wilches. Días antes del crimen, le habría manifestado a su expareja que no quería continuar con la relación sentimental.

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Según la información divulgada por la concejal, posteriormente el hombre la habría interceptado cuando se dirigía a su lugar de trabajo y le habría disparado en tres ocasiones en la cabeza. Después, presuntamente, incendió la motocicleta.

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Las circunstancias del crimen deberán ser esclarecidas por las autoridades judiciales, que tendrán que establecer las responsabilidades y determinar si el caso constituye un feminicidio.

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Este hecho vuelve a llamar la atención sobre la violencia contra las mujeres en Santander, especialmente frente a las agresiones que pueden presentarse después de que una mujer decide terminar una relación sentimental. La negativa a aceptar una separación, las amenazas, el control y las agresiones contra las exparejas son señales de riesgo que requieren atención oportuna.

"El caso de Giovanna también reitera la importancia de fortalecer las rutas de protección, la atención a las denuncias y la respuesta institucional para evitar que las amenazas y las agresiones escalen hasta convertirse en hechos mortales", dijo la concejal.

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La denuncia de la concejal Erika Johana Passos se suma a los llamados para que se investigue lo ocurrido, se identifique y judicialice a los responsables y se garantice justicia para la joven y su familia.

Mientras avanzan las investigaciones, el caso deja un llamado urgente a las autoridades y a la sociedad para reforzar la prevención de las violencias basadas en género y evitar que más mujeres pierdan la vida.

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