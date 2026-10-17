Investigan el presunto feminicidio de una mujer de 50 años en Medellín: capturaron a su pareja

El hallazgo del cuerpo sin vida de María Cristina Ramírez Quintero, de 50 años, en una vivienda de Medellín, es materia de investigación por parte de las autoridades, que buscan establecer las circunstancias de su muerte y si se trató de un feminicidio.

De acuerdo con el reporte preliminar, el caso se registró en las últimas horas en el barrio San Martín de Porres, en la comuna Doce de Octubre, cuando la mujer fue encontrada dentro de su residencia con varias heridas ocasionadas con arma cortopunzante.

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Según el reporte preliminar de la Policía Metropolitana, un familiar menor de edad alertó sobre lo ocurrido y señaló como posible sospechoso a la pareja sentimental de la víctima. La información entregada indica que, al parecer, existían antecedentes de discusiones y una presunta amenaza de muerte.

Blu Radio/ Crimen, referencia AFP

De momento, las autoridades confirmaron que fue capturado un hombre de 46 años por estos hechos, aunque será durante el proceso judicial que se establecerá su responsabilidad en el crimen de la mujer.



Por su parte, la Secretaría de las Mujeres de Medellín, a través de la Línea 123 Agencia Mujer, indicó que estableció comunicación con la patrulla encargada de atender el caso y adelantó la verificación de información con los familiares. Según la entidad, en los registros consultados no se encontraron antecedentes de atención a María Cristina.

El informe de homicidios de la Secretaría de Seguridad, con corte al 16 de octubre, registra 21 mujeres asesinadas en Medellín durante 2026, cinco menos que en el mismo periodo de 2025. Además, el documento reporta 12 presuntos feminicidios este año, frente a 18 en 2025.

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Otro caso en San Pedro de los Milagros

Las autoridades en Antioquia están indagando en la muerte violenta de Berta Mirian Cano Muñoz, quien fue atacada en su casa en la vereda El Tambo de San Pedro de Los Milagros, con un arma cortopunzante. Fue su pareja sentimental quien la encontró y dio aviso a la Policía.