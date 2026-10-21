Dos madres denuncian demoras de EPS en la atención médica de sus hijos en Santander

Dos madres hicieron llamados públicos para pedir respuestas de las EPS frente a situaciones que comprometen la atención médica de sus hijos. Una denuncia las dificultades para lograr la remisión de un niño de dos años con un delicado estado de salud, mientras que la otra reclama desde hace tres años una cita especializada para un joven que necesita seguimiento a su implante coclear.

Los casos fueron expuestos mediante videos en los que las mujeres piden la intervención de las entidades responsables y de las autoridades para superar las barreras administrativas que, según sus testimonios, les impiden acceder oportunamente a los servicios de salud.

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Tany Coronado es la madre de Alejandro Rodríguez, un niño de dos años que permanece hospitalizado desde hace tres semanas en el Hospital Internacional de Colombia (HIC), en Santander. Según relató, el menor nació con varias enfermedades y actualmente presenta complicaciones que afectan sus riñones y su hígado.

La mujer explicó que su hijo tiene enfermedad renal crónica y que, debido a su condición, ha enfrentado episodios de infección. Además, señaló que recientemente fue hospitalizado tras presentar un vómito con sangre, en medio del deterioro de su estado de salud.



De acuerdo con Coronado, hace seis días los médicos solicitaron la remisión del menor a la Clínica Cardioinfantil, en Bogotá, para una valoración por hepatología y determinar la posibilidad de un trasplante de hígado. También existe la posibilidad de que requiera un trasplante renal.

Sin embargo, asegura que el traslado no se ha concretado debido a dificultades administrativas entre la EPS Dusakawi de Valledupar, a la que está afiliado el niño, y la institución receptora, relacionadas con la falta de un convenio y los pagos pendientes que, según su denuncia, impiden avanzar en el proceso.

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“Cada día que no se le está tratando su enfermedad es una pérdida de tiempo. La preocupación es porque, aunque Alejandro se encuentra estable en este momento, su condición general es grave. Mi hijo ingresó a cuidados paliativos en el HIC”, contó la madre.

La segunda denuncia corresponde a Dunia Escobar, madre de un joven de 19 años afiliado a la Nueva EPS, quien nació con sordera y fue sometido a la implantación de un dispositivo coclear hace aproximadamente 16 años.

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Según explicó, su hijo necesita controles periódicos con un especialista en otología para evaluar el funcionamiento del implante y garantizar el acceso a los dispositivos que le permiten escuchar. Sin embargo, asegura que lleva tres años intentando conseguir una cita y que actualmente el joven no puede oír.

“La valoración está ordenada desde 2024, pero que, pese a las solicitudes, no he logrado la cita. He acudido a distintas instancias para reclamar la atención, incluida una denuncia ante la Fiscalía, tres acciones de tutela y un incidente de desacato ya fue fallado, pero ni así he conseguido la cita con el otólogo”, aseguró la madre.

La mujer también cuestionó la falta de acceso a los elementos necesarios para el funcionamiento del implante coclear. Señaló que el dispositivo representa una inversión de alto costo y reclamó que se garantice la continuidad del tratamiento de su hijo.

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“Qué pena que yo tenga que hacer este video simplemente por una cita señor presidente Abelardo De La Espriella”, manifestó la mujer en el video.

La situación, añadió, también ha afectado su salud. Escobar indicó que tiene una condición de discapacidad y que, después de 19 años dedicada al cuidado de su hijo, enfrenta problemas de salud física y emocional. Además, denunció dificultades para acceder a sus propios medicamentos y a las terapias que le han ordenado.

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Aunque se trata de situaciones diferentes, los testimonios de las dos mujeres coinciden en la preocupación por las demoras y los obstáculos que, según denuncian, enfrentan para acceder a servicios médicos necesarios.