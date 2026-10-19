Docentes de Medellín denuncian suspensión de servicios de salud y advierten posible paro indefinido

Sigue el dolor de cabeza de los docentes en Medellín. Usuarios del FOMAG denuncian suspensión de servicios de salud y advierten posible paro indefinido. Aseguran que hay cancelaciones de citas, interrupción de tratamientos y falta de medicamentos.

La Asociación Sindical de Educadores del Municipio de Medellín -ASDEM- rechazó la suspensión de los servicios de salud para los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG- y sus familias, y advirtió que podría convocar a un paro indefinido.

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La organización sindical denunció cancelaciones de citas, interrupción de tratamientos, entrega parcial de medicamentos y remisiones que no se concretan. Además, alertó sobre las dificultades para encontrar instituciones prestadoras que atiendan las urgencias de los maestros, pensionados y beneficiarios del régimen especial.

Uno de los principales motivos de preocupación es la continuidad de los tratamientos de pacientes con cáncer, personas que requieren diálisis, pacientes con enfermedades crónicas y mujeres gestantes. ASDEM también advirtió sobre las dificultades para acceder a servicios de salud mental.



Ante el complejo panorama, el sindicato exigió al FOMAG, a la Fiduprevisora y al Ministerio de Educación restablecer los servicios y cumplir las obligaciones pendientes con la red prestadora. Asimismo, solicitó la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Personería de Medellín.

ASDEM declaró la alerta máxima y aseguró que, si no obtiene una solución, convocará a un paro indefinido de maestros, por lo que insistió en que el acceso a la salud no puede de decisiones administrativas o financieras del sistema.