Renuncian Eduard Sánchez y Omar Lengerke para aspirar a la Gobernación de Santander

Dos movimientos en la administración pública de Santander marcaron la agenda política este miércoles, 21 de octubre. La salida de Omar Lengerke de la rectoría de las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS) se suma a la renuncia de Eduard Sánchez a la dirección de Gestión del Riesgo departamental, con miras a las elecciones regionales de octubre de 2027.

Aunque las dos dimisiones se producen desde escenarios distintos, ambas están relacionadas con el panorama político que comienza a configurarse en el departamento para la próxima contienda por la Gobernación. En el caso de Sánchez, su salida ya se había conocido el sábado 17 de octubre, mientras que la renuncia de Lengerke fue aceptada este miércoles por el Consejo Directivo de las UTS.

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Eduard Jesús Sánchez Ariza presentó su renuncia a la dirección de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander el pasado sábado 17 de octubre, después de permanecer durante los tres primeros años de la administración del gobernador Juvenal Díaz Mateus.

El mandatario departamental aseguró que la decisión lo tomó por sorpresa y agradeció al funcionario por el trabajo realizado. La salida de Sánchez se produjo en medio de sus intenciones de aspirar a la Gobernación en 2027.



FOTO: Gobernación de Santander - Blu Radio

Sánchez es abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en Derecho Procesal Penal y Derecho Administrativo, y cuenta con formación de maestría en Administración Pública. Antes de asumir la dirección departamental de Gestión del Riesgo, fue alcalde de Jesús María durante dos periodos, entre 2012 y 2015 y entre 2020 y 2023. También estuvo encargado de la Alcaldía de Bucaramanga y de la Gobernación de Santander.

Lengerke sale de la rectoría de las UTS tras 12 años

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Por su parte, Omar Lengerke Pérez renunció a la rectoría de las Unidades Tecnológicas de Santander. Su dimisión fue aceptada este miércoles por el Consejo Directivo de la institución durante una sesión realizada en Barrancabermeja, con ocho votos favorables de los nueve posibles, según conoció Blu Radio.

Lengerke estuvo al frente de las UTS desde marzo de 2015. Es ingeniero de Sistemas Computacionales de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, magíster en Ciencias en Control y Automatización de Sistemas Flexibles de Manufactura y doctor en Ciencias en Ingeniería Mecánica, con formación en la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil.

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Durante su administración, la institución reportó un crecimiento en su población estudiantil, la ampliación de su infraestructura y el fortalecimiento de su oferta académica. Según el balance institucional publicado por las UTS, la matrícula pasó de 21.612 estudiantes en 2015 a 30.689 en 2026.

La renuncia se produjo, además, en medio de una controversia por el proceso de elección del próximo rector. Un día antes, el gobernador Juvenal Díaz había cuestionado ese procedimiento y lo calificó de “viciado”. Lengerke respondió que la elección era competencia del Consejo Directivo y cuestionó la intervención del mandatario en el proceso.