Docente murió tras recibir herida con arma blanca en Santander; su pareja fue capturada

Un docente de 64 años murió durante la madrugada de este miércoles 21 de octubre, luego de resultar herido con un arma cortopunzante en el cuello, en medio de un presunto altercado con su pareja sentimental en el municipio de Rionegro, Santander. Por estos hechos, la mujer fue capturada y quedó a disposición de las autoridades competentes.

La víctima fue identificada como Juan Carlos Álvarez González. De acuerdo con el reporte oficial de la Policía, el caso ocurrió pasada la medianoche, al interior de una vivienda ubicada en el barrio Santa Cruz de la Colina.

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Según la información entregada por las autoridades, la pareja habría sostenido una discusión. En su versión de lo sucedido, la mujer manifestó que el hombre presuntamente intentó agredirla, por lo que habría utilizado un cuchillo para defenderse, causándole una lesión en el cuello.

Tras resultar herido, Álvarez González fue trasladado al hospital de Rionegro. Sin embargo, debido a la gravedad de la lesión, falleció pese a recibir atención médica.



Mujer fue capturada tras la muerte del docente

Luego de lo ocurrido, la Policía procedió a capturar a la pareja sentimental del hombre. Según el informe oficial, a la ciudadana le fueron informados sus derechos como persona capturada y posteriormente fue puesta a disposición de las autoridades competentes.

Las circunstancias en las que se produjo la lesión mortal son materia de investigación. Las autoridades deberán establecer cómo se desarrolló la discusión, verificar la versión entregada por la mujer y determinar las posibles responsabilidades penales.

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Por ahora, la presunta legítima defensa hace parte de la versión que deberá ser evaluada dentro del proceso judicial, sin que exista una conclusión definitiva sobre lo sucedido.

Conmoción por la muerte del educador

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La muerte de Juan Carlos Álvarez González generó consternación en Rionegro. De acuerdo con información publicada por medios regionales, el hombre se desempeñaba como docente de educación física en el Colegio Integrado Fray Nepomuceno Ramos.

Mientras avanzan las investigaciones, la comunidad educativa y las autoridades locales lamentan el fallecimiento del profesor, ocurrido en circunstancias que deberán ser esclarecidas por los organismos judiciales.