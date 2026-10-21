En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Simulacro nacional
Presupuesto 2027
Protestas en Francia
Museo Nacional

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Docente murió tras recibir herida con arma blanca en Santander; su pareja fue capturada

Docente murió tras recibir herida con arma blanca en Santander; su pareja fue capturada

Juan Carlos Álvarez González, de 64 años, falleció en el hospital del municipio. La mujer manifestó a las autoridades que habría utilizado un cuchillo para defenderse de una presunta agresión.

Foto mujer docente asesinato rionegro.jpg
Mujer capturada por presunto asesinato de docente en Santander
// Policía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de oct, 2026

Un docente de 64 años murió durante la madrugada de este miércoles 21 de octubre, luego de resultar herido con un arma cortopunzante en el cuello, en medio de un presunto altercado con su pareja sentimental en el municipio de Rionegro, Santander. Por estos hechos, la mujer fue capturada y quedó a disposición de las autoridades competentes.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

La víctima fue identificada como Juan Carlos Álvarez González. De acuerdo con el reporte oficial de la Policía, el caso ocurrió pasada la medianoche, al interior de una vivienda ubicada en el barrio Santa Cruz de la Colina.

Últimas noticias

Joven desaparecido en Barbosa - Johan Hernandez.jpg
Santanderes

Buscan a joven que desapareció en el río Suárez tras fuerte aguacero en Barbosa, Santander

Procuraduría General de la Nación
Santanderes

Procuraduría vigila elección del contralor de Santander por posibles irregularidades

Publicidad

Según la información entregada por las autoridades, la pareja habría sostenido una discusión. En su versión de lo sucedido, la mujer manifestó que el hombre presuntamente intentó agredirla, por lo que habría utilizado un cuchillo para defenderse, causándole una lesión en el cuello.

Tras resultar herido, Álvarez González fue trasladado al hospital de Rionegro. Sin embargo, debido a la gravedad de la lesión, falleció pese a recibir atención médica.

Mujer fue capturada tras la muerte del docente

Luego de lo ocurrido, la Policía procedió a capturar a la pareja sentimental del hombre. Según el informe oficial, a la ciudadana le fueron informados sus derechos como persona capturada y posteriormente fue puesta a disposición de las autoridades competentes.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Las circunstancias en las que se produjo la lesión mortal son materia de investigación. Las autoridades deberán establecer cómo se desarrolló la discusión, verificar la versión entregada por la mujer y determinar las posibles responsabilidades penales.

Publicidad

Por ahora, la presunta legítima defensa hace parte de la versión que deberá ser evaluada dentro del proceso judicial, sin que exista una conclusión definitiva sobre lo sucedido.

Conmoción por la muerte del educador

Publicidad

La muerte de Juan Carlos Álvarez González generó consternación en Rionegro. De acuerdo con información publicada por medios regionales, el hombre se desempeñaba como docente de educación física en el Colegio Integrado Fray Nepomuceno Ramos.

Mientras avanzan las investigaciones, la comunidad educativa y las autoridades locales lamentan el fallecimiento del profesor, ocurrido en circunstancias que deberán ser esclarecidas por los organismos judiciales.

Relacionados

Santander

Rionegro

Violencia intrafamiliar

Blu Radio

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad