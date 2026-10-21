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Buscan a joven que desapareció en el río Suárez tras fuerte aguacero en Barbosa, Santander

Jaime Johan Hernández desapareció durante un fuerte aguacero cuando una corriente de agua lo arrastró hasta el río Suárez. Familiares y organismos de socorro adelantan su búsqueda.

Joven desaparecido en Barbosa - Johan Hernandez.jpg
Blu Radio. Johan Hernández- joven desaparecido en aguacero en Barbosa, Santander //Foto: suministrada
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 21 de oct, 2026

Los organismos de socorro y las autoridades buscan a Jaime Johan Hernández, un joven de 23 años que desapareció en la noche del martes 20 de octubre, luego de ser arrastrado por una fuerte corriente de agua durante el aguacero que se registró en el municipio de Barbosa, Santander.

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De acuerdo con la información conocida, el joven caminaba por la glorieta que comunica con la vía hacia Moniquirá, donde las lluvias provocaron inundaciones y fuertes corrientes. En medio de la emergencia, el agua lo arrastró hasta el río Suárez, donde continúa la búsqueda para dar con su paradero.

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El alcalde de Barbosa, Marco Alirio Cortés Torres, confirmó que los organismos de socorro y la Policía activaron los protocolos de emergencia para tratar de localizar al joven.

El mandatario advirtió que esta no sería la primera emergencia de este tipo en ese punto de la vía nacional. Según explicó, anteriormente se han registrado otros casos de personas arrastradas por las corrientes durante episodios de lluvias intensas.

Ante la emergencia, la Administración Municipal convocó de manera extraordinaria al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres para evaluar las afectaciones ocasionadas por las lluvias y coordinar las acciones necesarias.

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El alcalde también reiteró el llamado al Instituto Nacional de Vías (Invías), al Ministerio de Transporte y a los organismos de control para que se atienda de manera urgente la problemática de los colectores de aguas lluvias en la vía nacional.

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“Las aguas que bajan de la cordillera atraviesan el casco urbano y generan estas inundaciones, ya se le ha dicho al Invías sobre obras de canalización de aguas lluvias en el sector”, señaló el alcalde.

La emergencia en Barbosa también dejó viviendas inundadas, caída de árboles y afectaciones en redes eléctricas.

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