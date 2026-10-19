Lluvias agravan erosión costera en Puerto Colombia: viviendas están en riesgo

La instalación de un enrocado a lo largo de la línea costera del barrio Vistamar no ha sido suficiente para frenar la erosión en este sector del municipio de Puerto Colombia, donde al menos 12 viviendas están en riesgo de colapso por la arremetida del mar.

La estructura instalada por la Alcaldía de Puerto Colombia sirvió por un tiempo para proteger al terreno del impacto de las olas, pero con las recientes lluvias del fin de semana, este se debilitó y los patios de dos viviendas se vinieron abajo.

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Shirley García, habitante de la zona, afirma que días atrás también hubo deslizamientos que afectaron las casas frente al mar: "Hace aproximadamente seis días vienen colapsando, ayer (domingo) precisamente tuvimos el deslizamiento de una de las viviendas que están en el sector. Esto se ha empeorado y, como pueden ver, estamos declarados en zona de emergencia", expresó la lideresa social.

La Secretaría de Infraestructura de Puerto Colombia anunció para la tarde de este lunes una mesa de trabajo con la comunidad para definir medidas de protección.



Una opción sería avanzar en la fase dos del enrocado, pero la comunidad afirma que esta apenas es una medida de mitigación y no solución estructural.

La preocupación es todavía mayor, pues se pronostican más lluvias para la región Caribe esta semana. Hoy se prevén lluvias en La Guajira, Magdalena, Cesar y Bolívar. En Atlántico hoy no se esperan precipitaciones muy fuertes, pero hacia mediados de esta semana, sí podríamos tener lluvias de mayor intensidad.