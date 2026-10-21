Fuertes lluvias causan inundaciones en Santander; Barbosa, entre los más afectados

Las fuertes lluvias registradas en Santander provocaron inundaciones de viviendas y vías en tres municipios del sur del departamento, además de emergencias por caída de árboles, afectaciones en redes eléctricas y dificultades de movilidad en diferentes sectores.

Una de las situaciones más complejas se presentó en Barbosa, donde las autoridades reportaron árboles caídos sobre vehículos y viviendas, lo que generó preocupación entre los habitantes y obligó a evaluar las afectaciones ocasionadas por las precipitaciones.

Publicidad

Emergencia por fuertes lluvias en Santander. En Barbosa reportan inundaciones de viviendas y calles tras colapso del alcantarillado. En Piedecuesta y Girón hay alerta por aumento del caudal del río de Oro. También reportan caída de árboles y daños en redes eléctricas #MañanasBlu pic.twitter.com/5zTO9g2ML6 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 21, 2026

En el área metropolitana de Bucaramanga, las lluvias también causaron la caída de árboles y daños en redes eléctricas, situaciones que pueden comprometer la movilidad y la prestación del servicio de energía en los sectores afectados.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

A estas emergencias se suma la alerta por el aumento del caudal del río de Oro, que mantiene en atención a las comunidades de sectores ribereños de municipios como Girón y Piedecuesta, ante el riesgo que representan las crecientes durante los periodos de lluvias intensas.

Publicidad

Por otra parte, en la vía hacia Suaita se reportó caída de rocas sobre la carretera, situación que genera dificultades para el tránsito vehicular y requiere atención para prevenir accidentes.

Publicidad

Las autoridades mantienen el seguimiento a las emergencias y recomiendan a la ciudadanía estar atenta a los reportes oficiales, evitar acercarse a las orillas de los ríos cuando aumenten sus niveles y no transitar por sectores con árboles inestables, deslizamientos o caída de material rocoso.

Las lluvias continúan siendo un factor de riesgo para las comunidades y la infraestructura vial de Santander, por lo que se recomienda extremar las precauciones durante los desplazamientos y reportar oportunamente cualquier situación que ponga en peligro a la población.