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Fuertes lluvias causan inundaciones en Santander; Barbosa, entre los más afectados

A estas emergencias se suma la alerta por el aumento del caudal del río de Oro, que mantiene en atención a las comunidades de sectores ribereños de municipios como Girón y Piedecuesta.

FOTO LLUVIAS EN BARBOSA, SANTANDER.jpg
FOTO: Lluvias en Barbosa, Santander- suministrada
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 21 de oct, 2026

Las fuertes lluvias registradas en Santander provocaron inundaciones de viviendas y vías en tres municipios del sur del departamento, además de emergencias por caída de árboles, afectaciones en redes eléctricas y dificultades de movilidad en diferentes sectores.

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Una de las situaciones más complejas se presentó en Barbosa, donde las autoridades reportaron árboles caídos sobre vehículos y viviendas, lo que generó preocupación entre los habitantes y obligó a evaluar las afectaciones ocasionadas por las precipitaciones.

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En el área metropolitana de Bucaramanga, las lluvias también causaron la caída de árboles y daños en redes eléctricas, situaciones que pueden comprometer la movilidad y la prestación del servicio de energía en los sectores afectados.

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A estas emergencias se suma la alerta por el aumento del caudal del río de Oro, que mantiene en atención a las comunidades de sectores ribereños de municipios como Girón y Piedecuesta, ante el riesgo que representan las crecientes durante los periodos de lluvias intensas.

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Por otra parte, en la vía hacia Suaita se reportó caída de rocas sobre la carretera, situación que genera dificultades para el tránsito vehicular y requiere atención para prevenir accidentes.

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Las autoridades mantienen el seguimiento a las emergencias y recomiendan a la ciudadanía estar atenta a los reportes oficiales, evitar acercarse a las orillas de los ríos cuando aumenten sus niveles y no transitar por sectores con árboles inestables, deslizamientos o caída de material rocoso.

Las lluvias continúan siendo un factor de riesgo para las comunidades y la infraestructura vial de Santander, por lo que se recomienda extremar las precauciones durante los desplazamientos y reportar oportunamente cualquier situación que ponga en peligro a la población.

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