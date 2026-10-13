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Derrumbe bloquea la vía entre Vado Real y Suaita, Santander, por las lluvias

La emergencia se registra en el sector El Paramito, donde una gran roca y material vegetal obstruyen el paso vehicular.

Foto derrumbe suaita Vado Real .jpg
Derrumbe en la vía Suaita - Vado Real
// Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de oct, 2026

Las fuertes lluvias de las últimas horas provocaron una emergencia vial en el sector El Paramito, en la carretera que comunica a Vado Real con el municipio de Suaita, Santander, donde la caída de una gran roca y el arrastre de material vegetal mantienen bloqueado el tránsito vehicular.

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De acuerdo con la información entregada por la Administración Municipal de Suaita, las precipitaciones ocasionaron el deslizamiento que dejó material sobre la calzada e impide la movilidad por este tramo, lo que representa un riesgo para conductores, motociclistas y demás usuarios de la carretera.

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Ante la situación, fue activado el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) para coordinar la atención de la emergencia. En la zona se adelantan trabajos con maquinaria amarilla para retirar la roca y los demás elementos que obstruyen la vía, con el propósito de habilitar provisionalmente un carril y restablecer parcialmente el tránsito.

Mientras avanzan las labores, las autoridades recomendaron a los viajeros no intentar atravesar el tramo afectado ni acercarse al lugar de la emergencia, debido al riesgo que representan los desprendimientos de material.

También hicieron un llamado a la comunidad para mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las indicaciones de los organismos de respuesta.

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La continuidad de las lluvias podría generar nuevas afectaciones en este corredor vial, por lo que se recomienda extremar las precauciones y evitar desplazamientos por la zona hasta que se confirme la recuperación de la movilidad.

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Por ahora, se espera que las labores de remoción permitan habilitar parcialmente la carretera, mientras las autoridades informan sobre los avances y las condiciones para el tránsito vehicular.

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