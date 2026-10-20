Capturan al alcalde de Villanueva, Santander, y a un concejal por presunta corrupción

El alcalde de Villanueva, José Luis Gómez Mancilla, fue capturado en Bucaramanga por investigadores de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional. El procedimiento también se llevó a cabo contra un concejal del municipio, quien fue detenido en Villanueva, Santander.

De acuerdo con la información preliminar conocida, las capturas se realizaron mediante órdenes judiciales que habrían sido emitidas por un fiscal especializado en asuntos anticorrupción. Hasta el momento, no se han conocido públicamente detalles completos sobre los hechos que motivaron la investigación ni los delitos que les serían atribuidos a los detenidos.

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La captura del alcalde de Villanueva se conoce después de la controversia que rodeó un proyecto de acuerdo presentado ante el Concejo Municipal para autorizar un empréstito por 2.726 millones de pesos, recursos que estarían destinados a la pavimentación de vías en los barrios Cristo Rey y Nelson Gómez Quintero.

La iniciativa, identificada como el Proyecto de Acuerdo 019 de 2026, fue archivada durante una sesión de las comisiones conjuntas de Presupuesto y Plan de Desarrollo de la corporación.



Según los argumentos expuestos por la Presidencia del Concejo, el crédito contemplaba un plazo de 10 años y unos intereses estimados en 1.921 millones de pesos, por lo que el costo total ascendería a 4.647 millones de pesos.

Tras lo ocurrido, el presidente del Concejo, Eliseo Morales, convocó para el lunes 19 de octubre una reunión informal con el alcalde, la personera municipal y habitantes de los barrios beneficiados, con el propósito de explicar lo sucedido durante la sesión en la que se decidió archivar la iniciativa.

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Por ahora, no se ha establecido públicamente si existe una relación directa entre el archivo del proyecto y las capturas. Las autoridades deberán precisar el alcance de la investigación, los hechos que se indagan y las posibles responsabilidades individuales.