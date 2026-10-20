En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Presupuesto 2027
Mina en Iscuandé
Museo Nacional
Protestas en Francia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Capturan al alcalde de Villanueva, Santander, y a un concejal por presunta corrupción

Capturan al alcalde de Villanueva, Santander, y a un concejal por presunta corrupción

Fue detenido en Bucaramanga y el concejal en Villanueva. Los procedimientos se realizaron en cumplimiento de órdenes judiciales emitidas por un fiscal especializado en asuntos anticorrupción.

Capturan a alcalde de Villanueva, Santander, José Luis Gómez Mancilla.jpg
Imagen de redes de la alcaldía. Capturan a alcalde de Villanueva, Santander, José Luis Gómez Mancilla
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de oct, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio Santander

El alcalde de Villanueva, José Luis Gómez Mancilla, fue capturado en Bucaramanga por investigadores de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional. El procedimiento también se llevó a cabo contra un concejal del municipio, quien fue detenido en Villanueva, Santander.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

De acuerdo con la información preliminar conocida, las capturas se realizaron mediante órdenes judiciales que habrían sido emitidas por un fiscal especializado en asuntos anticorrupción. Hasta el momento, no se han conocido públicamente detalles completos sobre los hechos que motivaron la investigación ni los delitos que les serían atribuidos a los detenidos.

Últimas noticias

Foto simulacro- Policía de Bucaramanga.jpg
Santanderes

¿Estamos preparados para un terremoto? Santander pondrá a prueba su capacidad de respuesta

Empresa de confecciones Bucaramanga.jpg
Santanderes

Auge de Shein y Temu golpea las ventas de ropa y calzado en Santander: empresarios

Publicidad

La captura del alcalde de Villanueva se conoce después de la controversia que rodeó un proyecto de acuerdo presentado ante el Concejo Municipal para autorizar un empréstito por 2.726 millones de pesos, recursos que estarían destinados a la pavimentación de vías en los barrios Cristo Rey y Nelson Gómez Quintero.

La iniciativa, identificada como el Proyecto de Acuerdo 019 de 2026, fue archivada durante una sesión de las comisiones conjuntas de Presupuesto y Plan de Desarrollo de la corporación.

Según los argumentos expuestos por la Presidencia del Concejo, el crédito contemplaba un plazo de 10 años y unos intereses estimados en 1.921 millones de pesos, por lo que el costo total ascendería a 4.647 millones de pesos.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Tras lo ocurrido, el presidente del Concejo, Eliseo Morales, convocó para el lunes 19 de octubre una reunión informal con el alcalde, la personera municipal y habitantes de los barrios beneficiados, con el propósito de explicar lo sucedido durante la sesión en la que se decidió archivar la iniciativa.

Publicidad

Por ahora, no se ha establecido públicamente si existe una relación directa entre el archivo del proyecto y las capturas. Las autoridades deberán precisar el alcance de la investigación, los hechos que se indagan y las posibles responsabilidades individuales.

Relacionados

Gobernación de Santander

Publicidad

Publicidad

Publicidad