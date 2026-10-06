Capturan a dos sospechosos de doble homicidio en Barbosa: habrían recibido dinero para matar

En menos de 12 horas, las autoridades capturaron a dos hombres señalados de participar en un doble homicidio ocurrido el 5 de octubre en el barrio Centro de Barbosa, Santander. En el ataque murieron Yesid Camacho Torres y Margot Pacheco Lagos, mientras que Lucidia Pacheco Lagos resultó lesionada.

La Policía confirmó la captura del presunto autor material del ataque sicarial, un ciudadano venezolano de 21 años. Su acompañante, de 20 años y oriundo de Barrancabermeja, fue detenido en Guavatá. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía #MañanasBlu pic.twitter.com/5hEyLHxuWw — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 6, 2026

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La investigación, coordinada por la Fiscalía General de la Nación y apoyada por unidades de la Policía y el Ejército Nacional, permitió ubicar a los dos sospechosos en diferentes municipios de la región. Según la información oficial, uno de ellos sería el presunto autor material del ataque con arma de fuego.

El primer capturado, un ciudadano venezolano de 21 años, fue ubicado en el sector de Peñablanca, en zona rural de Vélez. El segundo, de 20 años y oriundo de Barrancabermeja, fue detenido en el casco urbano de Guavatá.



Durante los procedimientos, las autoridades incautaron un revólver calibre 38 y recuperaron una motocicleta Honda de placas ZTZ-03H, que había sido hurtada en la vereda Pájaro, en Barbosa. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el vehículo habría sido utilizado para planear y ejecutar el ataque.

Otro de los elementos que analiza la investigación es la posible motivación económica del crimen. Según la Policía, los dos hombres se habrían hospedado días antes en establecimientos hoteleros de Barbosa y, presuntamente, habrían recibido una fuerte suma de dinero para cometer el homicidio.

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Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía para responder por los delitos de homicidio, lesiones personales, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, y hurto. Su responsabilidad en los hechos deberá ser establecida por las autoridades judiciales.

El comandante del Departamento de Policía Santander, coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, aseguró que la institución mantendrá las acciones para enfrentar los hechos violentos en el departamento.

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La Policía destacó que la activación del Plan Candado y la coordinación entre las unidades de investigación criminal, inteligencia, Gaula y el Ejército fueron claves para ubicar a los sospechosos.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo la vida y la seguridad, a través de la línea de emergencia 123.