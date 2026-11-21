Una posible acción terrorista fue evitada por tropas del Ejército Nacional en zona rural del municipio de Ocaña, en Norte de Santander, luego de ubicar cinco artefactos explosivos de alto poder destructivo en la vereda Aguas Claras.

De acuerdo con la información entregada por la institución, los elementos fueron instalados presuntamente por integrantes de grupos armados ilegales que delinquen en la región y que buscaban frenar el avance de las tropas.

Ejército destruyó cinco artefactos explosivos en zona rural de Ocaña. Foto: Ejército

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La operación fue adelantada por técnicos expertos en explosivos (EOD) del Batallón de Infantería Liviana N.° 15 General Francisco de Paula Santander, adscrito a la Brigada 30, quienes realizaron la destrucción controlada de los cinco artefactos.

El Ejército advirtió que estos elementos representaban un grave peligro tanto para los uniformados como para la población civil, pues su eventual activación podría haber ocasionado consecuencias letales.