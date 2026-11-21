La reducción de las reservas de agua y el aumento del consumo durante los fines de semana tienen en alerta a Barichara, Santander. El municipio mantiene un racionamiento de seis horas diarias y teme que la situación se complique en diciembre, cuando aumenta considerablemente la llegada de turistas.

La medida comenzó el pasado 3 de noviembre, como parte de la primera fase del plan de contingencia activado por el Acueducto Regional Cooperativo El Común (Acuascoop) ante la disminución de los niveles de la represa que abastece a la población.

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De acuerdo con el horario anunciado por la Empresa de Servicios Públicos de Barichara, la suspensión del suministro se realiza todos los días entre las 8:00 de la noche y las 2:00 de la madrugada. La distribución de agua potable se programa por sectores entre las 4:00 y las 9:00 de la mañana, dependiendo de la disponibilidad del recurso.

Blu Radio. Sin servicio de salud docentes de Barichara //Foto: suministrada

La preocupación también está relacionada con el nivel del embalse. Marcos Tovar, comandante del Cuerpo de Bomberos de Barichara, aseguró que, según la información entregada por el gerente de la empresa, la represa ha descendido cerca de dos metros.



"La represa, según manifiesta el gerente, ya está muy bajita, ya ha bajado como dos metros del nivel, entonces siempre es mejor hacer más racionamiento para evitar que quedemos sin agua por allá a final de diciembre", explicó Tovar.

Ante las dificultades para el abastecimiento, el Cuerpo de Bomberos está apoyando la distribución de agua mediante carrotanques en el casco urbano, especialmente a restaurantes, establecimientos comerciales y familias que solicitan el servicio.

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El comandante indicó que durante una jornada reciente realizaron tres viajes para entregar agua y que, el viernes de la entrevista, ya habían efectuado otros dos recorridos.

Los restaurantes y negocios del centro son algunos de los establecimientos que más requieren el líquido por la actividad turística, el uso de baños y la atención a los visitantes. Por eso, Bomberos también recomienda a los comerciantes contar con tanques de almacenamiento de mayor capacidad para afrontar los periodos de restricción.

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Aunque las dificultades también se presentan en la zona rural, las lluvias registradas días antes permitieron que algunos campesinos recogieran agua. En el casco urbano, entretanto, la demanda aumenta especialmente durante los fines de semana por la actividad comercial y turística.