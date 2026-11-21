Un nuevo hecho de violencia contra un integrante del liderazgo comunitario genera preocupación en Barrancabermeja. Alexander Cabarcas, líder comunal del corregimiento El Centro, resultó herido con varios impactos de arma de fuego en un hecho ocurrido el viernes 20 de noviembre en zona rural del distrito.

De acuerdo con la información conocida, Cabarcas, de 50 años, hace parte de la plancha número 1 de Asojuntas del corregimiento El Centro y era beneficiario de medidas preventivas por parte de la Policía Nacional, a través de la subestación de ese sector.

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El hombre ingresó hacia las 8:30 de la noche a la Clínica Magdalena, procedente de la vereda El Cretáceo, con múltiples heridas ocasionadas por arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

En el mismo hecho resultó lesionado Juvenal Flórez Suárez, de 39 años, residente de la vereda Campo 23, quien presentó una herida de bala en la parte superior izquierda del tórax. Su estado de salud fue reportado como estable.



Arma de fuego Suministrada

Las víctimas se encontraban en una reunión en un lavadero de carros de la vereda El Cretáceo, cuando se produjo el ataque. Al parecer, uno de los hombres salió del establecimiento y fue sorprendido por sujetos armados que presuntamente lo estaban esperando.

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Los agresores se habrían retirado inicialmente, pero regresaron minutos después; sin embargo, el arma que portaban presuntamente se habría encasquillado, impidiendo que continuaran disparando.

En los últimos meses se han conocido denuncias sobre amenazas, intimidaciones y presiones contra representantes de juntas de acción comunal y organizaciones sociales.

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En mayo de 2026, durante un consejo de seguridad realizado en el corregimiento El Centro, representantes de Asojuntas y habitantes de la zona expresaron su preocupación por las amenazas contra líderes sociales y comunales, además de otros hechos delictivos que afectan a las comunidades rurales.

En marzo de este año, la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) también alertó sobre una escalada de amenazas, hostigamientos y desplazamientos que afectaban a dirigentes comunitarios de Barrancabermeja.

A este panorama se suma la información de seguridad sobre la presencia e incidencia de estructuras armadas ilegales en la zona rural, entre ellas la subestructura Edgar Madrid Benjumea del Clan del Golfo, el frente Édgar Amílkar Grimaldo Barón del ELN y el grupo delincuencial conocido como Los de la M.

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Hasta el momento, las autoridades no han establecido si el ataque contra Cabarcas está relacionado con su actividad comunitaria ni han atribuido la responsabilidad a alguna de estas estructuras.