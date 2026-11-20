La Navidad de este año tendrá una propuesta diferente en ocho municipios de Santander. En lugar de las tradicionales figuras luminosas instaladas en parques y espacios públicos, los habitantes disfrutarán de espectáculos de video mapping, una tecnología que permitirá proyectar imágenes e historias sobre las fachadas de las edificaciones para exaltar la cultura, la identidad y la biodiversidad de la región.

La iniciativa de la Electrificadora de Santander (ESSA) llegará a Lebrija, Málaga, Oiba, Chima, Páramo, Charalá, El Palmar y La Paz, municipios ganadores del concurso ‘Encendamos la alegría de la Navidad’.

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Andrea Pardo Barbosa, líder de Mercadeo y Ofertas de ESSA, explicó que esta apuesta representa un cambio en la manera de vivir los alumbrados navideños, con una experiencia audiovisual que busca sorprender a las comunidades.

“Los ocho municipios ganadores del concurso Encendamos la alegría de la Navidad van a resignificar la Navidad a través del disfrute de un espectáculo de video mapping. Hemos estado trabajando con un esfuerzo técnico y creativo en llevarles una historia y en migrar de la tecnología y figuras que habitualmente disponíamos en los parques a esta experiencia que sabemos va a quedar en el recuerdo”, señaló.



La capital santandereana también tendrá una propuesta especial. A través de un convenio con la Alcaldía de Bucaramanga, se instalarán seis circuitos iluminados que estarán distribuidos en parques y avenidas principales, con elementos que exaltarán la cultura y la biodiversidad de Santander.

Una de las principales novedades será el uso de tecnología LED de bajo consumo y la reducción de los horarios de funcionamiento. De acuerdo con ESSA, los alumbrados se encenderán a las 6:00 de la tarde y se apagarán a las 11:00 de la noche, una medida que busca optimizar el consumo de energía frente a las condiciones energéticas del país.

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“Todos los elementos y componentes de iluminación corresponden a bajo consumo, tecnología LED, eficiente y de ahorro, en sintonía también con el fenómeno del Niño, y vamos a tener unos horarios de funcionamiento reducidos con respecto a años anteriores”, explicó Pardo Barbosa.