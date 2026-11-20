El atraso en las obras de la vía Curos-Málaga ya no estaría relacionado con los permisos ambientales, sino con la falta de recursos para pagarles a los contratistas. Así lo aseguró el Instituto Nacional de Vías (Invías) durante una reunión con los veedores del corredor, en Bucaramanga, en la que reconoció que recibió una deuda de $800.000 millones pendientes con contratistas en diferentes proyectos del país

Lady Ospina, directora de Operación y Ejecución de Invías, explicó que las dificultades por licenciamiento ambiental que habían retrasado el proyecto ya fueron superadas. Sin embargo, advirtió que la falta de pagos está afectando la continuidad de los trabajos, pues las últimas transferencias a los contratistas se realizaron entre febrero y abril de este año y correspondieron a obligaciones de 2025. Por tanto, los compromisos de toda la vigencia 2026 siguen pendientes.

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La funcionaria señaló que están adelantando gestiones con el Ministerio de Hacienda para conseguir recursos que permitan realizar nuevos desembolsos al finalizar noviembre.

“Estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda, esperamos que al finalizar este mes podamos tener pago que nos permita, no ponernos al día porque va a ser muy difícil poner al día una deuda de 800.000 millones de pesos, pero sí tener un flujo”, explicó la funcionaria.



Uno de los casos que más preocupa es el del contratista encargado de las obras en el corredor Curos-Málaga, al que, según Ospina, le adeudan 11 meses de ejecución correspondientes a cuatro contratos que tiene con Invías. Se trata de un paquete de trabajos con una inversión cercana a los $80.000 millones.

La directora aseguró que, una vez se avance en los pagos, se sentarán con los contratistas y los veedores para establecer un plan de choque y definir cuáles son las intervenciones que deben priorizarse desde la vigencia 2026 en adelante.

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En la reunión también se conoció un balance del estado de las intervenciones, con sus porcentajes de ejecución y fechas estimadas de entrega. De acuerdo con la tabla de seguimiento de la interventoría Consorcio Reactivaciones 2021 al proyecto, estos son algunos de los puntos reportados:

Pangote: registra un avance global del 30 %. La primera etapa de trincheras alcanza el 75 %, mientras que la segunda no presenta avance. Están pendientes la primera trinchera y las obras de la segunda etapa.

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Puente sobre el río Listará: tiene terminadas la estructura y la losa, pero faltan el pavimento, la señalización y su puesta en funcionamiento. La fecha estimada que aparece en el informe es el 9 de noviembre de 2026.

La Judía: la obra principal está terminada y se encuentra en ejecución la fase de finalización, que incluye canal, disipador y revegetalización. La entrega está prevista para el 31 de diciembre de 2026.

Tramo Guaca: el pavimento está terminado, los taludes registran avances entre el 89,91 % y el 96 % y las cunetas alcanzan el 92,22 %. Faltan filtros, parte de las cunetas y señalización.

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Sitio inestable atípico: presenta un avance del 98 %. Está pendiente la señalización vertical y la demarcación vial.

Sitio crítico entre PR71+688 y PR71+740: registra un avance del 93 % y requiere finalizar la estabilización de los taludes. Su plazo estimado es el 31 de diciembre de 2026.

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El Tope: las obras para atender la pérdida de banca ya fueron terminadas.

Otro de los puntos que generó preocupación entre los veedores fue la financiación que anteriormente se había anunciado a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Sobre este tema, Ospina aseguró que esos recursos no existen actualmente y que las promesas realizadas en administraciones anteriores no tenían respaldo presupuestal.

“El corredor Curos-Málaga es considerado estratégico para el Gobierno Nacional, debido a su importancia para la conectividad y la operación logística del país. Sin embargo, el avance de las intervenciones dependerá de que se resuelva la deuda con los contratistas y se establezca una programación de pagos que permita continuar los trabajos”, puntualizó la funcionaria.