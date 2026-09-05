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Vía Málaga – Los Curos en Santander tendrá cierres hasta diciembre: conozca los horarios

Los trabajos obligarán a interrumpir el tránsito en diferentes franjas del día y con cierres intermitentes durante la noche. La restricción empezó a regir y permanecerá vigente hasta el 20 de diciembre en el sector de Pangua.

Vía Curos - Málaga Invías.jpg
Blu Radio. Derrumbe vía Curos - Málaga //Foto: Invías
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de sept, 2026
Editado por: Alix Salamanca

Los conductores que tengan previsto movilizarse por la vía Málaga–Los Curos, en Santander, deberán ajustar sus recorridos durante los próximos meses por los cierres autorizados en este corredor vial.

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La medida comenzó a aplicarse este viernes, 4 de septiembre, y estará vigente hasta el 20 de diciembre, de acuerdo con la autorización otorgada por el Instituto Nacional de Vías (Invías) mediante la Resolución 4255 del 31 de agosto de 2026. La información fue divulgada por el Consorcio Vías Colombia 066, encargado de las obras en este sector.

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La restricción se concentra en la Ruta Nacional 55ST02, entre los PR 35+000 y PR 41+000, en el sector de la vereda Pangua, municipio de San Andrés.

Por la ejecución de los trabajos, el tránsito tendrá interrupciones programadas durante diferentes momentos del día y la noche.

El Consorcio recomendó a los viajeros que necesiten desplazarse entre esta zona y Bucaramanga considerar como alternativa la ruta Málaga–Pamplona–Bucaramanga, en ambos sentidos.

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Durante estos días, la vía permanecerá cerrada en cuatro franjas principales de 7:00 a. m. a 9:00 a. m., de 10:00 a. m. a 12:00 del mediodía y en horas de la tarde de 1:00 p. m. a 3:00 p. m. y de 4:00 p. m. a 6:00 p. m.

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Entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m. del día siguiente habrá cierres intermitentes cada 40 minutos, con aperturas de 20 minutos.

En consecuencia, las ventanas de paso durante el día serán de 9:00 a. m. a 10:00 a. m., de 12:00 del mediodía a 1:00 p. m. y de 3:00 p. m. a 4:00 p. m.

Los domingos también habrá restricciones. El cierre se programó desde las 7:00 a. m. a 9:00 a. m. de 10:00 a. m. a 12:00 del mediodía y de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.

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Durante esta última franja se realizarán cierres intermitentes cada 40 minutos, con aperturas de 20 minutos.

Ante esta programación, las autoridades y el consorcio encargado de las obras recomiendan a los usuarios planificar con anticipación sus desplazamientos, especialmente quienes deban recorrer el corredor entre Málaga, San Andrés, Los Curos y Bucaramanga.

Quienes necesiten información sobre los cierres pueden comunicarse con el Consorcio Vías Colombia 066 al número 317 369 2086 o a través del correo notificacionescvc066@casahidalgo.com.co.

La recomendación principal para quienes no puedan ajustar sus horarios es utilizar la ruta alterna Málaga–Pamplona–Bucaramanga, teniendo en cuenta las condiciones y restricciones que puedan presentarse en el corredor.

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