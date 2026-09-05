Atacaron subestación de Policía en el corregimiento de Guamalito en El Carmen, Norte de Santander

En la mañana de este sábado se conocieron las primeras imágenes de cómo quedó la subestación de la Policía en el corregimiento de Guamalito en El Carmen en Norte de Santander, luego del ataque con explosivos y ráfagas de fusil ocurrido en la noche del viernes, 5 de septiembre.

En las fotografías se puede evidenciar los impactos de las balas de los fusiles contra las paredes de la subestación y también cómo algunas pareces se cayeron luego de los explosivos que fueron activados en la zona.

Lamentablemente, no es la primera vez que atacan esta subestación. En este año esa misma ha sufrido cinco ofensivas, dejando un policía muerto y otro más herido.

Ataque a subestación de Policía en el corregimiento de Guamalito en El Carmen Norte de Santander. Foto: suministrada

Vale recordar que en este corregimiento hay presencia del ELN. Por el momento no se reportan personas lesionadas.



Otro atentado en Norte de Santander

El ataque en Guamalito no fue el único que alteró la noche de los nortesantandereanos el viernes. El Ocaña, al menos 16 drones con explosivos fueron usados a las 7:20 de la noche el cantón militar El Trapiche, en Ocaña, Norte de Santander.

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Este hecho dejó tres militares asesinados y cuatro heridos. El ataque fue atribuido al Frente Camilo Torres Restrepo del ELN.

Las explosiones también afectaron una aeronave de la Fuerza Aérea y parte de la infraestructura militar. El Ejército activó sus protocolos de seguridad y adelanta la evaluación de los daños.

Ante el ataque, el presidente Abelardo De La Espriella expresó solidaridad con las familias de las víctimas y anunció una nueva estrategia de seguridad para el Catatumbo, enfocada en combatir las estructuras, cabecillas, finanzas y economías ilícitas de los grupos armados que operan en la región.

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"Voy a diseñar, junto con la cúpula militar y de Policía, una nueva estrategia para el Catatumbo. Vamos a golpear sus estructuras, sus cabecillas, sus finanzas y las economías ilícitas que alimentan su maquinaria criminal", escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.