En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bendito Menor
Familia en Kennedy
Jonathan Meléndez
Millonarios
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Atacaron subestación de Policía en el corregimiento de Guamalito en El Carmen, Norte de Santander

Atacaron subestación de Policía en el corregimiento de Guamalito en El Carmen, Norte de Santander

En las fotografías se puede evidenciar los impactos de las balas de los fusiles contra las paredes de la subestación.

Ataque a subestación de Policía en el corregimiento de Guamalito en El Carmen Norte de Santander.
Ataque a subestación de Policía en el corregimiento de Guamalito en El Carmen Norte de Santander.
Fotos: suministradas
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de sept, 2026

En la mañana de este sábado se conocieron las primeras imágenes de cómo quedó la subestación de la Policía en el corregimiento de Guamalito en El Carmen en Norte de Santander, luego del ataque con explosivos y ráfagas de fusil ocurrido en la noche del viernes, 5 de septiembre.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

En las fotografías se puede evidenciar los impactos de las balas de los fusiles contra las paredes de la subestación y también cómo algunas pareces se cayeron luego de los explosivos que fueron activados en la zona.

Últimas noticias

Vía Curos - Málaga Invías.jpg
Santanderes

Vía Málaga – Los Curos en Santander tendrá cierres hasta diciembre: conozca los horarios

Vendaval Oiba
Santanderes

Vendaval atípico en Santander, mientras 11 municipios siguen con racionamiento de agua

Lamentablemente, no es la primera vez que atacan esta subestación. En este año esa misma ha sufrido cinco ofensivas, dejando un policía muerto y otro más herido.

Ataque a subestación de Policía en el corregimiento de Guamalito en El Carmen Norte de Santander.
Ataque a subestación de Policía en el corregimiento de Guamalito en El Carmen Norte de Santander.
Foto: suministrada

Vale recordar que en este corregimiento hay presencia del ELN. Por el momento no se reportan personas lesionadas.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Otro atentado en Norte de Santander

El ataque en Guamalito no fue el único que alteró la noche de los nortesantandereanos el viernes. El Ocaña, al menos 16 drones con explosivos fueron usados a las 7:20 de la noche el cantón militar El Trapiche, en Ocaña, Norte de Santander.

Publicidad

Este hecho dejó tres militares asesinados y cuatro heridos. El ataque fue atribuido al Frente Camilo Torres Restrepo del ELN.

Las explosiones también afectaron una aeronave de la Fuerza Aérea y parte de la infraestructura militar. El Ejército activó sus protocolos de seguridad y adelanta la evaluación de los daños.

Ante el ataque, el presidente Abelardo De La Espriella expresó solidaridad con las familias de las víctimas y anunció una nueva estrategia de seguridad para el Catatumbo, enfocada en combatir las estructuras, cabecillas, finanzas y economías ilícitas de los grupos armados que operan en la región.

Publicidad

"Voy a diseñar, junto con la cúpula militar y de Policía, una nueva estrategia para el Catatumbo. Vamos a golpear sus estructuras, sus cabecillas, sus finanzas y las economías ilícitas que alimentan su maquinaria criminal", escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

Relacionados

Policía Nacional

Norte de Santander

Publicidad

Publicidad

Publicidad