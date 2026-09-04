Nuevos detalles de muerte de tres miembros de una familia en Bogotá: carta al papá y medicamentos

Tres integrantes de una familia fueron encontrados sin vida dentro de un apartamento de la unidad residencial Casablanca Sector 4, ubicada en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá. El hallazgo se produjo luego de que habitantes del conjunto residencial manifestaran su preocupación por la ausencia durante varios días de las personas que vivían en el inmueble.

De acuerdo con la información conocida por Ojo de la Noche, los cuerpos fueron encontrados dentro de una de las habitaciones del apartamento, situado en un tercer piso de uno de los bloques de la unidad residencial, en el barrio Casablanca.

Las víctimas pertenecerían a la familia Pinzón. La información preliminar señala que se trataría de María Cristina, de 65 años; Joana, de 38 años, y Jairo Nicolás Pinzón, de 35 años. Sin embargo, durante el reporte inicial las autoridades entregaron edades diferentes, por lo que será Medicina Legal la entidad encargada de establecer plenamente las identidades y las circunstancias de las muertes.

Vecinos alertaron por la ausencia de la familia

La situación comenzó a generar preocupación entre los residentes de Casablanca porque durante varios días no habían visto salir del apartamento a quienes habitaban allí. Ante esta situación, se dio aviso a las autoridades, que llegaron hasta el inmueble para verificar qué estaba ocurriendo. Al ingresar, encontraron a las tres personas sin vida en una de las habitaciones.



Según los primeros testimonios conocidos, los integrantes de la familia se encontraban en pijama cuando fueron hallados. La Policía Nacional, bomberos y funcionarios de Policía Judicial acudieron al lugar para realizar los actos urgentes y adelantar la inspección técnica del apartamento.

Encontraron una carta dirigida al padre

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue el hallazgo de documentos que serían cartas de despedida. Según la información preliminar, una de las cartas estaría dirigida al padre de Joana y Jairo y contendría una petición de perdón, además de hacer referencia a una decisión que presuntamente habrían tomado las personas encontradas muertas.

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Sin embargo, las autoridades han sido prudentes frente al contenido de estos documentos. Por ahora, no se ha establecido oficialmente qué relación tienen las cartas con las muertes ni si corresponden efectivamente a los tres integrantes de la familia.

El teniente coronel Julián Felipe Cetina Rodríguez, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó el hallazgo de estos elementos durante la inspección: “En el sitio fueron encontrados medicamentos y documentos que permiten inferir unas cartas de despedida”, explicó el oficial.

La existencia de estos documentos hace parte de los elementos que deberán ser analizados por los investigadores dentro del proceso de esclarecimiento del caso.

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También hallaron medicamentos y elementos médicos

Durante la inspección del apartamento, las autoridades encontraron medicamentos y algunos elementos médicos.

Estos elementos fueron incorporados a la investigación, pero por sí solos no permiten determinar qué ocurrió ni establecer una causa de muerte. Para ello serán fundamentales los procedimientos forenses y los resultados de Medicina Legal.

Los investigadores deberán establecer, entre otros aspectos, las circunstancias en las que fallecieron las tres personas, el momento aproximado de las muertes y si existe alguna relación entre los medicamentos encontrados y el desenlace.