Encuentran tres cuerpos sin vida en apartamento de Kennedy, Bogotá: familia llevaba días sin salir

Tres personas fueron encontradas sin vida al interior de un apartamento ubicado en la unidad residencial Casablanca Sector 4, en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.

El hallazgo se produjo luego de que vecinos del sector manifestaran su preocupación porque durante varios días no habían visto salir a los integrantes de una familia que residía en el inmueble.

De acuerdo con la información conocida por el Ojo de la Noche, el hecho ocurrió en uno de los bloques de apartamentos, ubicado en un tercer piso. Al ingresar al inmueble, fueron encontrados los cuerpos de tres integrantes de la familia Pinzón: María Cristina, de 65 años; Joana, de 38; y Jairo Nicolás Pinzón, de 35 años.

Suministrada

Las tres personas se encontraban en una de las habitaciones del apartamento. Según los primeros testimonios conocidos, estaban en pijama al momento del hallazgo.



En el lugar también habría sido encontrada una carta dirigida al padre de Joana y Jairo, en la que, al parecer, los fallecidos se referían a la decisión que habían tomado y pedían perdón. Sin embargo, el contenido y las circunstancias de este documento hacen parte de la investigación que adelantan las autoridades.

Otro de los elementos encontrados durante la inspección fueron algunos medicamentos y elementos médicos. No obstante, estos hallazgos, por sí solos, no permiten establecer las causas de las muertes. Las autoridades deberán determinar mediante las labores de criminalística y los análisis forenses qué ocurrió exactamente al interior del apartamento.

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Durante la noche, unidades de la Policía Nacional permanecieron en el lugar mientras funcionarios de criminalística adelantaban la inspección técnica y posteriormente trasladaban los cuerpos para los procedimientos forenses correspondientes.

El caso generó conmoción entre los habitantes de Casablanca, quienes se mostraron sorprendidos por lo ocurrido dentro de uno de los bloques residenciales. Los vecinos ahora esperan que las autoridades puedan establecer qué circunstancias rodearon la muerte de los tres integrantes de esta familia.