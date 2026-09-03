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El Petronio Álvarez llega a la Feria del Hogar en Bogotá

Los saberes, tradiciones y expresiones culturales del Pacífico colombiano tendrán un espacio en Bogotá durante la Feria del Hogar 2026, con el fin de apoyar a los damnificados por el terremoto del 10 de agosto.

Festival Petronio Álvarez 2026
Festival Petronio Álvarez 2026.
Foto: suministrada.
Por: Miguel Garzón
|
Actualizado: 3 de sept, 2026

Más de 140 portadores y portadoras de tradición del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez participarán en la Feria del Hogar en Corferias con una muestra de moda, artesanías, gastronomía y bebidas ancestrales en una que iniciativa busca dar visibilidad a sus productos y fortalecer las oportunidades de comercialización para artesanos, diseñadores y emprendedores de la región que se vieron afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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Esta participación del Petronio Álvarez se da tras la suspensión de la edición 2026 del festival y busca contribuir a que sus productos y saberes continúen circulando y lleguen a nuevos públicos.

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La iniciativa cuenta con la articulación de las alcaldías de Cali y Bogotá, la Secretaría de Cultura de Cali, las cámaras de Comercio de Cali y Bogotá, el Festival Petronio Álvarez y Corferias.

“Tres fines de semana vamos a tener el Petronio en la Feria del Hogar. Los invitamos a todos a que vengan acá, a que compren, que le compren a estos microempresarios que vienen del pacífico. Es una forma de ayudarles también a ellos, de demostrar nuevamente la solidaridad con las víctimas y también de acceder a esa oferta extraordinaria de gastronomía y de cultura que tiene el Pacífico, que tiene una expresión muy especial en Bogotá.”, dijo el alcalde Carlos Fernando Galán invitando a asistir a Corferias.

Por su parte el alcalde Alejandro Éder agradeció el gesto de Bogotá: “Esto también es parte de la recuperación y de la reconstrucción de Cali. Esto también es una muestra hermosa de la solidaridad bogotana, que han estado con nosotros en cada paso de este proceso. En el rescate contamos con quince rescatistas bogotanos y ahora este esfuerzo aquí de tener el Petronio”, dijo el alcalde de la capital del Valle del Cauca.

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El espacio estará ubicado en el Pabellón 8, nivel 2, donde los visitantes podrán conocer de cerca los oficios, conocimientos y tradiciones que mantienen viva la cultura del Pacífico colombiano.

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