Alcalde Galán revela cuándo podrán montarse por primera vez en el metro de Bogotá: “Ya hay fecha”

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reveló la fecha en la que los bogotanos podrán montarse por primera vez en el metro de Bogotá, uno de los proyectos de infraestructura más importantes que actualmente se construyen en la capital.

Durante una entrevista con Mañanas Blu, Galán aseguró que la meta establecida es que el metro de Bogotá entre en operación el 15 de marzo de 2028.

“La meta es que usted se monte en el metro el 15 de marzo del 2028”, respondió el mandatario al ser consultado sobre cuándo los ciudadanos podrán utilizar por primera vez la Línea 1.

Metro de Bogotá. Foto: imagen de referencia creada con IA.

Metro de Bogotá ya supera el 80 % de avance

Galán explicó que la construcción de la primera línea ya superó el 80 % de avance y que el proyecto entró en una etapa considerada crítica, debido a la necesidad de integrar los diferentes sistemas que permitirán su funcionamiento.



El alcalde comparó esta fase con una carrera en la que inicialmente cada componente avanza por separado, pero en la recta final todos deben llegar en un orden determinado.

Según explicó, ahora deben integrarse elementos como los trenes, estaciones, rieles, sistemas de comunicación, automatización y el patio taller.

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“Ese es el reto en el que estamos entrando”, señaló Galán, quien agregó que los problemas que surgen durante esta etapa deben ser resueltos para mantener el cronograma previsto.

El viaducto de la Línea 1 llegará a 23,9 kilómetros

Uno de los hitos recientes del proyecto fue la terminación de un puente ferroviario ubicado en la avenida Caracas con Avenida El Dorado.

La estructura tiene 215 metros de longitud y para su construcción fueron utilizados aproximadamente 2.200 metros cúbicos de concreto y más de 500 toneladas de acero.

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Galán explicó que el concreto utilizado alcanza una resistencia de 50 megapascales. Con la construcción de este puente, el proyecto llegó a 17.558 metros de viaducto, mientras que la primera línea tendrá un total de 23,9 kilómetros.

La meta del Distrito es terminar completamente el viaducto en enero de 2027.

Ya hay 17 trenes y llegarán 30

Otro de los hitos mencionados por el alcalde es la llegada de los trenes. Galán confirmó que actualmente Bogotá ya cuenta con 17 trenes y que la meta es completar 30 durante este año.

Segundo tren de la línea 1 del metro de Bogotá llegó a Colombia Foto: suministrada

Cada tren tendrá seis vagones y una capacidad aproximada de 1.800 pasajeros.

Además, los trenes funcionarán con un nivel de automatización GOA 4, lo que significa que no tendrán conductor y serán operados de manera automática.

El sistema también contará con puertas de seguridad en las estaciones que se abrirán únicamente cuando el tren llegue y se cierren cuando este abandone la estación.

De acuerdo con el cronograma explicado por Galán, la obra completa del sistema del corredor del Metro, incluyendo el viaducto y las estaciones, deberá estar terminada en septiembre de 2027.

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Después comenzarán las pruebas definitivas de todo el sistema. La meta planteada por el alcalde es que, tras ese proceso de integración y pruebas, la Línea 1 del Metro de Bogotá entre en operación el 15 de marzo de 2028.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: