Cayó fletero que asesinó a tiros a hombre por robarle maleta con efectivo: tenía cédula falsa

Un hombre de 41 años fue capturado en las últimas horas en el centro de Bogotá, durante un procedimiento de control adelantado por uniformados de la estación de Policía Santa Fe. El detenido era requerido mediante orden judicial por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, homicidio agravado y tentativa de homicidio.

El procedimiento comenzó cuando los policías, que realizaban labores de patrullaje y prevención en esta zona de la capital, identificaron un vehículo que les generó sospechas debido a sus características y placas. Los uniformados procedieron a detenerlo para verificar la identidad del conductor y las condiciones del automotor.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el hombre presentó inicialmente un documento falso con el propósito de evadir el procedimiento policial. Sin embargo, mediante las herramientas de identificación utilizadas por los uniformados se logró establecer su verdadera identidad y confirmar que tenía una orden de captura vigente emitida por un juzgado de ejecución de penas.

La investigación relaciona al detenido con un violento asalto ocurrido en un establecimiento comercial ubicado en inmediaciones de la calle 19 con carrera 14. Según la información recopilada, el hombre habría ingresado al lugar en compañía de otro presunto delincuente para intimidar a un ciudadano y despojarlo de aproximadamente cuatro millones de pesos en efectivo.



El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad. En las imágenes se observa cómo los presuntos delincuentes habrían sacado un arma de fuego para amenazar a la víctima y obligarla a entregar el dinero. Sin embargo, durante el asalto se produjo un forcejeo y uno de los agresores habría accionado el arma contra el ciudadano.

Referencia, homicidio. Foto: suministrada.

El disparo causó heridas mortales y la víctima murió en el lugar de los hechos. Las autoridades avanzaron posteriormente en la identificación de los responsables y en la reconstrucción de la ruta utilizada para escapar de la escena.

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Uno de los elementos que ahora hace parte de la investigación es el vehículo en el que huyeron algunos de los presuntos responsables después del hurto. Según la Policía, el automotor inmovilizado durante el procedimiento en el centro de Bogotá sería el mismo en el que se movilizaba el hombre capturado y estaría relacionado con la fuga posterior al crimen.

Tras confirmar la orden judicial, los uniformados procedieron con la captura. El hombre quedó a disposición de la autoridad judicial competente para responder por los delitos que se le atribuyen, mientras continúan las investigaciones para establecer plenamente su participación en el homicidio, el intento de homicidio y el millonario atraco.