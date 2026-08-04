Cayeron cabecillas de banda que se hacían pasar por policías para robar carros de valores en Bogotá

La Policía capturó a alias ‘Pinto’ y ‘La Mona’, integrantes de la organización delincuencial ‘Egolios’, señalada de suplantar a uniformados de la Policía para cometer atracos contra vehículos de valores, comerciantes de San Andresito de San José y esmeralderos en Bogotá y Cundinamarca.

El operativo fue realizado por la Sijin durante un allanamiento en el municipio de La Mesa, Cundinamarca, donde fue detenido alias ‘Pinto’, identificado por las autoridades como el cabecilla de la estructura. De acuerdo con la investigación, era el encargado de coordinar la logística criminal, conseguir armas, vehículos y asignar funciones a los demás integrantes. Además, habría contado con apoyo para intentar eliminar o modificar antecedentes judiciales con el fin de evadir la acción de la justicia.

Las autoridades indicaron que alias ‘Pinto’ registra 20 antecedentes por delitos como homicidio, fuga de presos, tráfico de armas, hurto calificado y agravado, utilización ilegal de uniformes, falsedad documental, porte ilegal de armas y concierto para delinquir.

En el mismo proceso fue capturada alias ‘La Mona’, compañera sentimental de alias ‘Pinto’ y señalada de ser la segunda al mando de la organización, con funciones de coordinación y apoyo dentro de la estructura delincuencial.



La investigación también vincula al exteniente de la Policía Nacional, alias ‘Dany’, quien presuntamente realizaba labores de inteligencia para identificar posibles víctimas y servía como conductor durante la ejecución de los atracos y la posterior huida de los delincuentes.

Los tres investigados hacían parte del cartel de los cinco más buscados por homicidio en Bogotá. Según la investigación, la organización sería responsable de al menos seis robos a carros de valores, con un botín cercano a los 35.000 millones de pesos, además de tres hurtos selectivos contra comerciantes de San Andresito.

La Fiscalía también les atribuye el presunto homicidio del intendente Johan Erick Cruz Gutiérrez, asesinado el 2 de julio de 2019 durante un intercambio de disparos cuando intentó frustrar un asalto a un vehículo de valores en el sector de Candelaria la Nueva, en Ciudad Bolívar.

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Los capturados fueron judicializados por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, hurto calificado y agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias y porte ilegal de armas de fuego. Un juez de control de garantías envió a la cárcel a alias ‘Pinto’ y alias ‘La Mona’, mientras que alias ‘Dany’ recibió medida de detención domiciliaria.